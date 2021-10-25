انتهى في الدوري - البنك الأهلي (3) (0) طلائع الجيش
الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 14:27
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش اليوم الإثنين في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية المباراة
ق96: جووووووول! محمد هلال يسجل الهدف الثالث للبنك الأهلي
ق80: محمد هلال جووووووول يسجل الهدف الثاني للبنك الأهلي بمتابعة تمريرة عرضية أرضية من محمود قاعود
ق75: أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي يمنع التعادل بإبعاد تسديدة ميدو جابر من داخل منطقة الجزاء
ق71: توقف المباراة بسبب سقوط الحارس محمود الزنفلي مصاباً على مستوى الركبة ونزول الطاقم الطبي لإسعافه
ق70: محمد فتحي مرر الكرة لأسامة فيصل داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مرر الأخير الكرة أمام المرمى ولكن سيطر عليها الدفاع
ق69: مهند لاشين أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء حاول عمرو السيسي السيطرة عليها ولكن نجح الدفاع في تشتيت الكرة
ق68: أسامة فيصل ومعروف يوسف يشاركان بدلا من محمود سيد وفادي فريد في فريق البنك الأهلي
ق66: فادي فريد توغل داخل منطقة الجزاء من ثم مرر الكرة لمحمد بسيوني داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة ولكن تصدى لها بسام بثبات
ق60: أرسلت الكرة داخل منطقة الجزاء وشتتها كريم الطيب من على القائم القريب
ق57: دخول محمد جابر وكريم الطيب بدلا من جون أنتوي ومحمد الصباحي في فريق طلائع الجيش
ق56: دخول أمير مدحت ومحمود قاعود بدلا من موسى دياوارا ومحمد دبش في فريق البنك الأهلي
ق52: حسن مجدي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس محمود الزنفلي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43: القائم الأيمن ينقذ طلائع الجيش بعدما رد ضربة رأس لمحمود سيد إثر عرضية من اليسار
ق34: تغيير أول لطلائع الجيش: ميدو جابر يحل بديلا لعبد الرحمن شيكا.
ق33: إنذار أول لمحمد ناصف ظهير طلائع الجيش الأيسر.
ق29: محمد بسام ينقذ طلائع الجيش من هدف ثان محقق. فادي فريد انفرد تماما وحاول مراوغة بسام لكن الأخير تصدى للكرة.
ق27: تسديدة قوية من عمرو السيسي يتصدى لها الزنفلي
ق17: البنك الأهلي وتهديد جديد. صاروخ من محمود سيد من خارج المنطقة يتصدى لها بسام.
ق9: تسديدة قوية من مهند لاشين من مسافة بعيدة جدا تمر بجوار مرمى محمود الزنفلي.
ق4: جووووول موسى دياوارا يسجل الهدف الأول في الدوري بعد أن تسلم عرضية أحمد سعيد واستغل سوء تعامل دفاعات الطلائع.
انطلاق المباراة
اللقاء ينطلق بعد قليل