انتهى في الدوري - البنك الأهلي (3) (0) طلائع الجيش

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 14:27

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - طلائع الجيش

تابع مباشرة مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش اليوم الإثنين في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق96: جووووووول! محمد هلال يسجل الهدف الثالث للبنك الأهلي

ق80: محمد هلال جووووووول يسجل الهدف الثاني للبنك الأهلي بمتابعة تمريرة عرضية أرضية من محمود قاعود

ق75: أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي يمنع التعادل بإبعاد تسديدة ميدو جابر من داخل منطقة الجزاء

ق71: توقف المباراة بسبب سقوط الحارس محمود الزنفلي مصاباً على مستوى الركبة ونزول الطاقم الطبي لإسعافه

ق70: محمد فتحي مرر الكرة لأسامة فيصل داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مرر الأخير الكرة أمام المرمى ولكن سيطر عليها الدفاع

ق69: مهند لاشين أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء حاول عمرو السيسي السيطرة عليها ولكن نجح الدفاع في تشتيت الكرة

ق68: أسامة فيصل ومعروف يوسف يشاركان بدلا من محمود سيد وفادي فريد في فريق البنك الأهلي

ق66: فادي فريد توغل داخل منطقة الجزاء من ثم مرر الكرة لمحمد بسيوني داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة ولكن تصدى لها بسام بثبات

ق60: أرسلت الكرة داخل منطقة الجزاء وشتتها كريم الطيب من على القائم القريب

ق57: دخول محمد جابر وكريم الطيب بدلا من جون أنتوي ومحمد الصباحي في فريق طلائع الجيش

ق56: دخول أمير مدحت ومحمود قاعود بدلا من موسى دياوارا ومحمد دبش في فريق البنك الأهلي

ق52: حسن مجدي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس محمود الزنفلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: القائم الأيمن ينقذ طلائع الجيش بعدما رد ضربة رأس لمحمود سيد إثر عرضية من اليسار

ق34: تغيير أول لطلائع الجيش: ميدو جابر يحل بديلا لعبد الرحمن شيكا.

ق33: إنذار أول لمحمد ناصف ظهير طلائع الجيش الأيسر.

ق29: محمد بسام ينقذ طلائع الجيش من هدف ثان محقق. فادي فريد انفرد تماما وحاول مراوغة بسام لكن الأخير تصدى للكرة.

ق27: تسديدة قوية من عمرو السيسي يتصدى لها الزنفلي

ق17: البنك الأهلي وتهديد جديد. صاروخ من محمود سيد من خارج المنطقة يتصدى لها بسام.

ق9: تسديدة قوية من مهند لاشين من مسافة بعيدة جدا تمر بجوار مرمى محمود الزنفلي.

ق4: جووووول موسى دياوارا يسجل الهدف الأول في الدوري بعد أن تسلم عرضية أحمد سعيد واستغل سوء تعامل دفاعات الطلائع.

انطلاق المباراة

اللقاء ينطلق بعد قليل

البنك الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري
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