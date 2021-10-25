انتهى في الدوري - البنك الأهلي (3) (0) طلائع الجيش

تابع مباشرة مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش اليوم الإثنين في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة

---

نهاية المباراة

ق96: جووووووول! محمد هلال يسجل الهدف الثالث للبنك الأهلي

ق80: محمد هلال جووووووول يسجل الهدف الثاني للبنك الأهلي بمتابعة تمريرة عرضية أرضية من محمود قاعود

ق75: أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي يمنع التعادل بإبعاد تسديدة ميدو جابر من داخل منطقة الجزاء

ق71: توقف المباراة بسبب سقوط الحارس محمود الزنفلي مصاباً على مستوى الركبة ونزول الطاقم الطبي لإسعافه

ق70: محمد فتحي مرر الكرة لأسامة فيصل داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مرر الأخير الكرة أمام المرمى ولكن سيطر عليها الدفاع

ق69: مهند لاشين أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء حاول عمرو السيسي السيطرة عليها ولكن نجح الدفاع في تشتيت الكرة

ق68: أسامة فيصل ومعروف يوسف يشاركان بدلا من محمود سيد وفادي فريد في فريق البنك الأهلي

ق66: فادي فريد توغل داخل منطقة الجزاء من ثم مرر الكرة لمحمد بسيوني داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة ولكن تصدى لها بسام بثبات

ق60: أرسلت الكرة داخل منطقة الجزاء وشتتها كريم الطيب من على القائم القريب

ق57: دخول محمد جابر وكريم الطيب بدلا من جون أنتوي ومحمد الصباحي في فريق طلائع الجيش

ق56: دخول أمير مدحت ومحمود قاعود بدلا من موسى دياوارا ومحمد دبش في فريق البنك الأهلي

ق52: حسن مجدي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس محمود الزنفلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: القائم الأيمن ينقذ طلائع الجيش بعدما رد ضربة رأس لمحمود سيد إثر عرضية من اليسار

ق34: تغيير أول لطلائع الجيش: ميدو جابر يحل بديلا لعبد الرحمن شيكا.

ق33: إنذار أول لمحمد ناصف ظهير طلائع الجيش الأيسر.

ق29: محمد بسام ينقذ طلائع الجيش من هدف ثان محقق. فادي فريد انفرد تماما وحاول مراوغة بسام لكن الأخير تصدى للكرة.

ق27: تسديدة قوية من عمرو السيسي يتصدى لها الزنفلي

ق17: البنك الأهلي وتهديد جديد. صاروخ من محمود سيد من خارج المنطقة يتصدى لها بسام.

ق9: تسديدة قوية من مهند لاشين من مسافة بعيدة جدا تمر بجوار مرمى محمود الزنفلي.

ق4: جووووول موسى دياوارا يسجل الهدف الأول في الدوري بعد أن تسلم عرضية أحمد سعيد واستغل سوء تعامل دفاعات الطلائع.

انطلاق المباراة

اللقاء ينطلق بعد قليل