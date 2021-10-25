كارباخال: أطرق على الخشب لتبتعد عني الإصابات

كان داني كارباخال لاعب ريال مدريد حاضرا أمام برشلونة يوم الأحد بعد تعافيه من الإصابة. شارك بديلا في انتصار فريقه على غريمه التقليدي بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني.

دانييل كارباخال النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وكانت المباراة هي رقم 300 لكارباخال مع ريال مدريد، اللاعب الذي عانى كثيرا بسبب الإصابات.

وقال كارباخال في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "أنا أطرق على الخشب من أجل أن تحترمني الإصابات أكثر، كنت قادرا على مساعدة الفريق لبضعة دقائق لتحقيق الفوز".

واستمر "أقدم نفسي مع الفريق شيئا فشيئا وأرى ما إذا كان يمكنني خوض المزيد من الدقائق واستعادة مستواي الجيد في المباريات المقبلة".

وأضاف "من الفخر والشرف أن أخوض هذا العدد من المباريات بقميص ريال مدريد، أتمنى الاستمرار في مساعدة هذا النادي على الفوز بالمزيد من الألقاب".

وخلال الـ 300 مباراة التي خاضها كارباخال بقميص ريال مدريد، تمكن من تسجيل سبعة أهداف وصناعة 50 هدفا، وساهم في تتويج الفريق بـ 16 لقبا.