بويول: عانيت مما حدث لـ كومان.. كنت خائفا

كشف كارلس بويول قائد برشلونة السابق أنه تعرض لاستفزازات من أشخاص حين رحل عن الفريق، مشيرا إلى أن من ضايقوا المدرب رونالد كومان يوم الأحد لا يمثلون جمهور النادي.

وتعرض كومان لمضايقات أثناء خروجه من ملعب كامب نو بعد خسارة برشلونة أمام ضيفه ريال مدريد بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني.

وأدان برشلونة مما حدث في بيان مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات انضباطية وأمنية لمنع تكرار الأمر.

وقال بويول لإعلاميين على هامش حضوره حدث خيري:"ما حدث لكومان حصل معي حين غادرت كامب نو".

وأضاف "كنت خائفا، هؤلاء لا يمثلوننا".

وزاد الضغط على كومان بعد تراجع برشلونة للمركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني.

وفي دوري أبطال أوروبا جمع برشلونة 3 نقاط فقط من أول 3 جولات ويحتل المركز الثالث في مجموعته خلف بايرن ميونيخ وبنفيكا.

ويحل برشلونة ضيفا على رايو فاييكانو يوم الأربعاء في الدوري.