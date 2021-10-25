لو باريزيان: إصابة 9 شرطيين واعتقال 21 مشجعا بعد مباراة مارسيليا وباريس

كشفت صحيفة لو باريزيان تداعيات أحداث الشغب التي صاحبت مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان يوم الأحد في الدوري الفرنسي.

وتعادل مارسيليا مع باريس سان جيرمان بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب فولودورم.

وشهدت المباراة أعمال شغب نتج عنها إصابة تسعة من أفراد الشرطة الفرنسية، كما تم القبض على 21 مشجعا من روابط مشجعي الفريقين، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

وشهدت المباراة إشعال عدد كبير من القنابل الدخانية، وتوقفت في أكثر من مناسبة بسبب إطلاق بعض المقذوفات، كما اقتحم أحد المشجعين أرض الملعب من أجل مصافحة ليونيل ميسي نجم باريس.

وحاول المئات من الجماهير اقتحام البوابات قبل بداية المباراة مما اضطر الشرطة لإطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفرقتهم.

شغب الجماهير ليس هو الأول من نوعه خلال الدوري الفرنسي وشهدت العديد من المباريات هذا الموسم شغبا جماهيريا وأبرزها اقتحام الجماهير لملعب مباراة مارسيليا ونيس في الجولة الثالثة والتي تم إيقافها.