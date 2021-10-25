تقرير: خطوة للخلف في علاج بيدري.. وديمبيلي يقترب من المشاركة مع برشلونة

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 12:57

كتب : عبد الرحمن فوزي

بيدري - عثمان ديمبيلي

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن تراجع بيدري لاعب برشلونة خطوة في مرحلة علاجه من الإصابة التي تعرض لها في الفخذ.

وكان بيدري قد خرج أمس من جلسة علاجية بعد شعوره بآلام وعدم راحة في عضلة الفخذ.

وفقا لآس فإن بيدري سيخضع لآشعة رنين مغناطيسي على منطقة الفخذ لمعرفة أسباب الانزعاج الذي يشعر به ومعرفة ما إذا كانت الخطة العلاجية الموضوع للاعب مناسبة لحالته أم لا.

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ومن المؤكد أن اللاعب الشاب سيغيب عن مباراتي رايو فايكانو وديبورتيفو ألافيس المقبلتين في الدوري الإسباني.

كان بيدري قد تعرض للإصابة في مباراة بايرن ميونيخ في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، ولكنه عاد سريعا قبل أن يتعرض لانتكاسة في إصابته خلال مباراة بنفيكا في الجولة الثانية.

وعلى النقيض، اقترب رونالد كومان مدرب برشلونة من استعادة عثمان ديمبيلي للمشاركة مع الفريق في أقرب وقت بعد عودة الجناح الفرنسي للتدريبات الجماعية.

ديمبيلي كان قد سافر لفنلندا يوم الجمعة الماضية لاستشارة الطبيب لامبين، الذي أجرى العملية الجراحية له قبل أن يعود للتدريبات الجماعية اليوم الإثنين بعد الاطمئنان على حالته.

وحصل كومان على الموافقات الطبية لمشاركة ديمبيلي في المباراة المقبلة أو التالية على أقصى تقدير وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو.

وكان ديمبيلي قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب فرنسا في يورو 2020، مما استدعى إجرائه لعملية جراحية.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بعد الهزيمة بهدفين مقابل هدف واحد أمام ريال مدريد.

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