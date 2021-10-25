الأهلي يكشف قميصه الجديد

كشف الأهلي اليوم الإثنين قميصه للموسم الجديد في منشور عبر صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر القميص الأحمر بتصميم شركة أمبرو وعليه شعار شركة We وبنك saib اللذين يرعيان النادي.

بينما القميص البديل يزينه اللون الأسود مع خطوط رمادية وتظهر شعارات النادي والشركتين الراعيتين باللون الأحمر.

وسيرتدي الأهلي القميص الجديد في أولى مبارياته من الدوري المصري الممتاز حين يواجه مضيفه الإسماعيلي يوم الأربعاء.

لنبدأ الموسم الجديد بالقميص الجديد 🦅🔴 pic.twitter.com/JYcLpCopne — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 25, 2021

Our Second Kit For The 2021/2022 Season Is Here! 😍 pic.twitter.com/M4eBrnE6Wp — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 25, 2021

وتجاوز الأهلي فريق الحرس الوطني بطل النيجر في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون الأهلي، حامل اللقب، في التصنيف الأول لقرعة دور المجموعات لدوري الأبطال.