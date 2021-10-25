الأهلي يكشف قميصه الجديد

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 12:24

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

كشف الأهلي اليوم الإثنين قميصه للموسم الجديد في منشور عبر صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر القميص الأحمر بتصميم شركة أمبرو وعليه شعار شركة We وبنك saib اللذين يرعيان النادي.

بينما القميص البديل يزينه اللون الأسود مع خطوط رمادية وتظهر شعارات النادي والشركتين الراعيتين باللون الأحمر.

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وسيرتدي الأهلي القميص الجديد في أولى مبارياته من الدوري المصري الممتاز حين يواجه مضيفه الإسماعيلي يوم الأربعاء.

وتجاوز الأهلي فريق الحرس الوطني بطل النيجر في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون الأهلي، حامل اللقب، في التصنيف الأول لقرعة دور المجموعات لدوري الأبطال.

الأهلي
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