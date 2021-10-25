المندوه: الزمالك بحاجة لـ200 مليون لإنهاء القضايا.. وهذه كواليس أزمة توسكر

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 12:15

كتب : عبد الرحمن فوزي

فريق الزمالك أمام توسكر الكيني

كشف حسام المندوه عضو لجنة إدارة الزمالك تفاصيل أزمة غرفة ملابس ملعب توسكر الكيني الذي واجهه الفريق في دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن ناديه يعاني من أزمة مالية كبيرة.

وقال المندوه في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الزمالك يحتاج إلى ما يقرب من 200 مليون جنيه من أجل إنهاء القضايا الدولية".

واستمر "ملف القضايا الدولية يحتاج إلى إدارة قانونية ومالية منفصلة تركز مع فرق الكرة فقط، لأنه من المحزن أن نسأل على قضية معينة ونعرف بأن ممثل النادي لم يحضر الجلسة".

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وتابع "هناك قضايا مثل محمد إبراهيم وبنيامين أتشيمبونج، عندما نتحدث بالمنطق نقول هذا غير ممكن، وملفات مثل تلك تحتاج إلى تركيز كبير قانونيا، وماليا، وإداريا".

وتحدث المندوه عن أزمة غرفة خلع الملابس في مباراة الذهاب لدور الـ32 أمام توسكر قائلا: "سمعنا العديد من الأحاديث الخاطئة والمهولة، خرجت من الملعب وذهبت لأبارك للاعبين والجهاز الفني، سمعت بحدوث تكسير ومشاكل داخل غرفة خلع الملابس ولكن لم يعطني أي شخص معلومات".

وأكمل "بعد خروجهم من غرفة خلع الملابس بدأت أسأل أكثر من طرف حتى وصلت المعلومة بأن حازم إمام أثناء خروجه أغلق الباب بقوة، لذلك تحطم الزجاج، وكان بجانبي رئيس توسكر ولم يحدثني في أي شيء ولم يشتك، ولم تصلنا أي شكاوى من الجانب الكيني والموضوع قد أغلق".

وشدد "البعض تحدث بأن المشكلة كانت بين حازم إمام وكارتيرون، ولكنه كان في المؤتمر الصحفي وقت الواقعة ولكن البعض يحب وضع النكهات لإشعال المواضيع الصغيرة".

وأتم "استقبلت رئيس توسكر في مباراة الإياب وسألته عن وجود أي مشاكل ولكنه نفى ذلك تماما وشكر في الاستقبال والمعاملة الحسنة التي لاقوها في القاهرة وبارك لنا في نهاية المباراة ورحل ببساطة".

وتأهل الزمالك لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على توسكر ذهابا وإياب بخمسة أهداف دون مقابل في النتيجة الإجمالية.

ويفتتح الزمالك الدوري المصري الممتاز بمواجهة إنبي غدا الثلاثاء، والتي ستقام على ملعب بتروسبورت.

الزمالك هو حامل لقب الدوري المصري بعد التتويج الموسم الماضي باللقب للمرة الـ 13 في تاريخه.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا حسام المندوه
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