دي مارزيو: روديجر يفاوض 3 أندية

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 11:42

كتب : FilGoal

أنطونيو روديجر - تشيلسي

قال جيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة سكاي سبورتس المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين إن أنتونيو روديجر مدافع تشيلسي يتفاوض مع 3 أندية.

أنطونيو روديجر

النادي : تشيلسي

وأوضح دي مارزيو أن اللاعب الألماني البالغ عمره 28 عاما يتفاوض مع مانشستر سيتي وتوتنام ويوفنتوس.

وينتهي عقد روديجر مع تشيلسي في يونيو المقبل.

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ويهتم ناديا ريال مدريد وباريس سان جيرمان أيضا بالحصول على خدمات لاعب منتخب مانشافت.

ويخوض روديجر موسمه الخامس مع فريق بلوز، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، منذ رحل عن روما في 2017 مقابل 35 مليون يورو.

وشارك روديجر في 161 مباراة مع تشيلسي وسجل 8 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة وتوج بأربعة ألقاب.

روديجر
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