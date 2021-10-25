سكولز مهاجما بوجبا: يونايتد لن يخسر شيئا برحيله

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 11:29

كتب : FilGoal

بول بوجبا مانشستر يونايتد

هاجم بول سكولز، نجم إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق، بول بوجبا لاعب الأخير بعدما نال طردا أمام ليفربول يوم الأحد في لقاء خسره بنتيجة 5-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وشارك بوجبا بين الشوطين على ملعب أولد ترافورد أملا في إنقاذ فريقه في ظل التأخر برباعية، لكنه تدخل بعنف على نابي كيتا لينال البطاقة الحمراء في الدقيقة 61.

وانتقد سكولز ما فعله الفرنسي بالقول لرابطة الدوري الإنجليزي:"بوجبا أحدث جلبة خلال آخر سنتين. الكل يعرف قدراته، كل مدرب وثق به ومنحه الفرصة. لكن مع كل هذه الفوضى وعدم تجديد عقده حتى الآن، وكأنه يساوم النادي، ثم يفعل أمرا كهذا".

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وأضاف "بوجبا سيلعب مرة أخرى، لكني لا أعتقد أن يونايتد سيخسر شيئا لو لم يشارك. حصل على فرص عديدة، يقول دائما إنه يفتقد الاستمرارية، لكن الأمر يتعلق بقلة الانضباط والاحترام لمدربك وزملائك بالنظر إلى ما فعله اليوم".

وينتهي عقد بوجبا مع يونايتد في يونيو المقبل وتقول تقارير إنه قد ينتقل إلى ريال مدريد.

ويقضي بوجبا موسمه السادس مع يونايتد الذي عاد له في 2016 قادما من يوفنتوس.

وشارك اللاعب البالغ عمره 28 عاما في 218 مباراة مع يونايتد وسجل 38 هدفا وأرسل 49 تمريرة حاسمة.

وتوج بثلاثة ألقاب مع الفريق.

بوجبا مانشستر يونايتد
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