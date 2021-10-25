شوبير يكشف موقفه من الترشح في انتخابات اتحاد الكرة: البعض يرى أنه تحول إلى عزبة وهو ناظرها

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 11:10

كتب : FilGoal

أحمد شوبير

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أنه لن يترشح على انتخابات اتحاد الكرة المزمع إقامتها قبل نهاية العام الحالي.

وقال شوبير عبر القناة الأولى المصري: "ليس لدينا اتحاد الكرة، لدينا اتحاد أفراد".

وأردف "هناك أفراد عندما يتولون المسؤولية يتخيلون أنهم أصحاب الكرة في مصر. هم يرون أنها تحولت إلى عزبة وهو ناظرها، لا يصح أن دولة بحجم مصر يحدث فيها ذلك".

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وأكمل "لن أشارك في انتخابات اتحاد الكرة، وسعيد بعملي في الإعلام".

وأردف "قضيت أسوأ 6 أشهر في تاريخي الإداري في اتحاد الكرة بقيادة هاني أبو ريدة. فوجئت بما يحدث، حاولت إعادة النظام والانضباط، لكنني كنت أواجه معارضة من بعض الزملاء في المجلس".

وكان شوبير نائبا لأبو ريدة لمدة 6 أشهر قبل استقالة المجلس برمته بعد الخروج من دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا التي استضافتها مصر عام 2019.

أحمد شوبير اتحاد الكرة في الدوري
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