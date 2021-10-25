عبد الفتاح يكشف عن حكمي مباراتي الزمالك والأهلي في انطلاق الدوري

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 10:51

كتب : FilGoal

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - عصام عبد الفتاح

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام عن حكمي مباراتي الزمالك والأهلي، ضد إنبي والإسماعيلي، في انطلاق الدوري.

وقال عبد الفتاح لقناة الحياة: "الزمالك وإنبي سيقودها تحكيميا الحكم محمود ناجي".

وأضاف "أما مباراة الإسماعيلي والأهلي فيقودها محمد عادل".

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وكذلك، كشف عبد الفتاح عن حكام الجولة كلها، مبررا عدم إعلانها حتى الآن برغبته في أن يتم إعلان كل حكام الجولة مرة واحدة.

وينطلق الموسم الجديد بقيادة عبد الفتاح للجنة الحكام، بعد أن خلف وجيه أحمد الذي أنهى الدوري الموسم الماضي.

في الدوري حكام الأهلي والزمالك
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