بوغطاس يفسخ تعاقده مع إنبي.. ويشكو النادي بسبب المستحقات المتأخرة

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 00:31

كتب : FilGoal

زياد بوغطاس

قام التونسي زياد بوغطاس مدافع فريق إنبي بفسخ تعاقده مع النادي البترولي قبل يوم واحد على بداية مباريات فريقه في الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن بوغطاس فسخ تعاقده بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى النادي في الفترة الأخيرة.

اللاعب رفض العودة إلى القاهرة في الفترة الماضية وقام بفسخ تعاقده من طرف واحد.

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بوغطاس تقدم أيضا بشكوى ضد النادي بسبب عدم صرف مستحقاته.

إنبي يستعد لمواجهة الزمالك غدا الثلاثاء في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز التي ستقام باستاد بتروسبورت.

ابن الـ30 عاما انتقل لصفوف إنبي بعد نهاية تعاقده مع النجم الساحلي نوفمبر الماضي.

بوغطاس شارك مع إنبي في 14 مباراة منذ انضمامه.

زياد بوغطاس إنبي الدوري المصري
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