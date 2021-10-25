قائمة الزمالك - ظهور مصطفى فتحي وأوناجم لمواجهة إنبي في انطلاق الدوري

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 00:26

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - الزمالك - وادي دجلة

ضم الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون الثنائي مصطفى فتحي ومحمد أوناجم لقائمة فريقه لمواجهة إنبي.

ويلعب الزمالك حامل لقب الدوري ضد إنبي في الجولة الأولى من المسابقة يوم الأربعاء المقبل.

وظهر مصطفى فتحي العائد من الإعارة لسموحة في قائمة الزمالك، بالإضافة إلى المحترف المغربي أوناجم العائد من الإعارة مع الوداد.

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وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

الدفاع: محمود علاء – الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – محمود عبد العزيز – محمد أشرف – أحمد سيد "زيزو" – أوباما – أشرف بنشرقي – محمد أوناجم – مصطفى فتحي

الهجوم: سيف الجزيري – عمر السعيد

الزمالك إنبي مصطفى فتحي الدوري المصري
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