بوسكيتس: خسارة الكلاسيكو غير عادلة.. عقاب مبالغ فيه

أبدى سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة اعتقاده أن خسارة الفريق على يد ريال مدريد في الكلاسيكو بهدفين مقابل هدف وحيد لم تكن عادلة.

وقال بوسكيتس في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "الهدف الأول الذي تلقيناه كان عقابا مبالغا فيه بالنسبة للأحقية. كانوا في منتصف ملعبهم وينتظرون المرتدة، وخلقنا الكثير من الفرص".

وأضاف "علمنا أنهم سيتركون الكرة لنا، وسيحاولون استثمار سرعات فينيسيوس ورودريجو. سيطرنا على انطلاقاتهما، ولكن ضد فريق كهذا إذا فقدت تمركزك أو تركيزك تتلقى هدفا وهذا ما حدث".

وأوضح "كان لدينا بعض الفرص مثل كرة سيرجينو ديست أو أنسو فاتي، ولكن من سجل أولا يملك المزيد من الخيارات في المباراة. 1-0 لصالحهم كانت شبه حاسمة".

وسجل دافيد ألابا هدف ريال مدريد في الشوط الأول، قبل أن ينتقل اللعب إلى الشوط الثاني المتوازن بحد وصف بوسكيتس، حيث قال: "واصلنا الهيمنة ولكن كان من الصعب علينا خلق الفرص الكبرى. كانوا أكثر نجاحا واستفادوا من الهدف الذي سجلوه. هذا مؤسف لأننا حاولنا ولم ننجح".

واختتم "نحن نتطور شيئا فشيئا، وسنرى ما سيحدث باستعادة المصابين مثل عثمان ديمبيلي الذي يمكنه أن يمنحنا المزيد من الأشياء في الهجوم. يجب أن نحاول اكتساب المزيد من الصلابة والتطور، لأنه لا يزال هناك الكثير من المباريات في الدوري".

في الإطار ذاته أبدى إريك جارسيا مدافع برشلونة اعتقاده أن النتيجة لم تكن عادلة أيضا، حيث اعتبر أن برشلونة كان يستحق المزيد من المباراة خصوصا بعض الشوط الأول الجيد.

يذكر أن رصيد برشلونة تجمد عند 15 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الذي ابتعد بفضل هذا الفوز.