أليجري يكشف سر الورقة التي وصلت إلى بونوتشي في الملعب

أبدى ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس اعتقاده أن التعادل مع إنتر ميلان بهدف لكل فريق لم يكن نتيجة سيئة، وذلك بعد نهاية قمة منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإيطالي.

وقال أليجري في تصريحاته لـ "دازن" بعد المباراة: "أداء الشوط الأول كان جيدا والثاني كان أفضل. كان لدينا القليل من الفرص التي كان يجب استغلالها بصورة أفضل، ثم ضغطنا بالمزيد من الثقة أمام فريق إنتر القوي".

وأضاف "لا يجب أن ننسى قوة النيراتزوري فنيا وبدنيا، ولهذا كنا بحاجة لأداء مشابه. كان لدينا شيء من الحماس الزائد في بداية الضغط، ولكن هذه مرحلة أخرى من عملية النمو".

وأوضح "إنها نقطة جيدة فهي تبقينا على بعد 3 نقاط عن إنتر وتسمح لنا بمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية وتمنحنا فرصة مواصلة اللحاق بمجموعة أصحاب المراكز المتقدمة قبل التوقف الدولي".

وفسر أليجري قراره بتغيير طريقة اللعب لمحاكاة رسم إنتر (3-5-2) مع إبعاد ماتيس دي ليخت وفيديريكو كييزا إلى مقاعد البدلاء لصالح ديان كولوسيفسكي وجورجيو كيليني، قائلا: "كنا نعرف أنها ستكون مباراة بدنية للغاية لذلك كنت بحاجة لشخص مثل كولوسيفسكي لوضع الضغط على بروزوفيتش".

وسجل إنتر هدف التقدم بواسطة إدين دجيكو أثناء نقص يوفنتوس العددي بسبب إصابة فيديريكو برناردسكي، وهو ما علق عليه أليجري قائلا: "كانت مجرد صدفة. حتى ونحن بـ10 لاعبين كان يمكننا تفادي تلقي هذا الهدف".

وحقق يوفنتوس سلسلة من الانتصارات بنتيجة 1-0 قبل هذه المباراة، وهو ما دفع للتساؤل عما إذا كان الفريق يعاني للتحول إلى عقلية أكثر هجومية، الأمر الذي قال عنه المدرب: "أهدرنا 8 نقاط من 9 في أول 3 جولات، ولذلك كان علينا البدء مجددا بالأسس".

وأوضح "الأسس هي التنظيم والصلابة الدفاعية. كنا بحاجة للبناء من ذلك أولا، ثم بدأنا نتحرك للأمام بعض الشيء، ومع الوقت وبالمزيد من الثقة سنصبح أكثر هجومية".

وتابع "حافظنا على نظافة شباكنا 4 مرات على التوالي وكان هذا تقدما. اليوم سمحنا لإنتر بالقليل من الفرص. المشكلة أن الكل يجب أن يتحلى بالشراسة، من المهاجمين وحتى المدافعين، وإلا سيعاني الفريق".

أخيرا أرسل البديل المتأخر كايو جورجي ورقة إلى ليوناردو بونوتشي مدافع الفريق، فخبأها بونوتشي في جوربه لاحقا، والتي أماط أليجري اللثام عنها قائلا: "أنا لم أكتبها، كان هذا مساعدي. كانت تتعلق بالضربات الثابتة وهي اختصاص بونوتشي. ربما لهذا السبب يواصل المساعد مطالبتي بتأخير التبديلات، حتى يتمكن من الكتابة".

ويملك يوفنتوس الآن 15 نقطة من أول 9 جولات، حيث يبعد عن ثنائي الصدارة نابولي وميلان بفارق 10 نقاط.