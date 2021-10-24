عبد الفتاح: قد نرى وجها جديدا للحكام المصريين في مباراة القمة

فتح عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام المصرية الباب أمام تكليف أحد الحكام المصريين بمهمة إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وقال عبد الفتاح عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "حتى الآن لم يطلب أي ناد حكام أجانب لمبارياته في الدوري".

وأضاف "إذا طلب أحد الأندية حكام أجانب لمبارياته في الدوري سيتم دراسة الطلب من قبل اتحاد الكرة، ومن الممكن أن يتم قبوله أو رفضه".

وأكمل "قد نرى وجها جديدا من الحكام المصريين لإدارة مباراة القمة المقبلة".

ويلعب الأهلي والزمالك مباراة القمة في الجولة الثالثة من الدوري المقرر لها يوم 5 نوفمبر المقبل.

وينطلق الدوري المصري لموسم 2021/2022 غدا الاثنين. وتقام مواجهات بين فيوتشر وفاركو، وسموحة ضد الاتحاد السكندري والبنك الأهلي ضد طلائع الجيش.