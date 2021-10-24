للمرة الثانية.. مورينيو يعلن تشكيل المباراة القادمة ويفسر عقوبة "المنفيين" إلى المدرجات

على غرار المرة السابقة، أعلن جوزيه مورينيو مدرب روما عن تشكيل فريقه لمواجهة كالياري في المباراة المقبلة من الدوري الإيطالي، وذلك بعد تعادله سلبيا مع نابولي.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سيكون نفس تشكيل مباراة اليوم".

وسبق لمورينيو الإعلان عن تشكيل مواجهة نابولي في المؤتمر الصحفي السابق لها بنفس الطريقة، حيث قال أنه سيكون نفس تشكيل مباراة يوفنتوس.

ويتكون هذا التشكيل من روي باتريسيو في حراسة المرمى، وريك كارسدورب وجيانلوكا مانشيني وروجر إيبانيز وماتياس فينا في الدفاع، وجوردان فيرتو وبرايان كريستانتي ونيكولو زانيولو ولورينزو بيليجريني وهنريك مخيتاريان في الوسط، وتامي أبراهام في الهجوم.

ولا يبدو مورينيو مقتنعا بالمداورة بعد الآن، وذلك بعد فضيحة الخسارة أمام بودو جليمت النرويجي بنتيجة 6-1 في دوري المؤتمر الأوروبي.

وبالفعل عاقب مورينيو 5 لاعبين من الأساسيين في تلك المباراة بالجلوس في المدرجات، وهم ماراش كومبولا وأمادو دياوارا وريكاردو كالافيوري وجونزالو فيار وبورخا مايورال.

وعن ذلك قال مورينيو في تصريحاته لـ "دازن": "حين ترتكب حماقات مثل التي ارتكبناها، تصبح المباراة التالية صعبة على صعيد المشاعر. تلك رسائل إلى غرفة الملابس. هذه المباراة ستبقى في تاريخي وهذا الأمر يصعب غفرانه".

وشهدت هذه المباراة طرد مورينيو بالإنذار الثاني للاعتراض، فيما تم طرد لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي بسبب تصفيقه للحكم دافيدي ماسا.

وأوضح مورينيو "لم أكن سعيدا بقرار الحكم ولكني لم أتفوه بكلمة. لا أحد سيذهب إلى منزله سعيد، فالمدربان تعرضا للطرد، ولكني أعتقد أن الحكم كان متوازنا".

ويلعب روما ضد كالياري يوم الأربعاء قبل أن يستضيف ميلان يوم الأحد 31 أكتوبر على ملعب أولمبيكو.