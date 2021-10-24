سواريز يرد على إيزاك.. أتليتكو مدريد يتعادل مع سوسيداد المتصدر

الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 22:59

كتب : FilGoal

لويس سواريز أتليتكو مدريد ريال سوسييداد

عاد أتليتكو مدريد من التأخر أمام ريال سوسيداد بهدفين دون رد لتعادل بهدفين لكل فريق ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.

تقدم ألكسندر سورلوث لريال سوسيداد في الدقيقة السادسة من صناعة ألكساندر إيزاك.

إيزاك نفسه عاد ليوسع الفارق لريال سوسيداد من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 48.

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لويس سواريز قلص الفارق لأتليكو مدريد في الدقيقة 61 من صناعة جواو فيليكس.

تقنية الفيديو تدخلت قبل النهاية بـ13 دقيقة لتمنح ركلة جزاء نفذها سواريز بنجاح في الشباك.

التعادل رفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة 18 في المركز الرابع واستمر ريال سوسيداد في الصدارة بـ21 نقطة.

أتليتكو مدريد ريال سوسيداد الدوري الإسباني
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