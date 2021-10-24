ركلة جزاء تنقذ يوفنتوس.. ديبالا يقتنص التعادل مع إنتر ميلان

الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 22:49

كتب : أحمد أباظة

باولو ديبالا - إنتر ميلان × يوفنتوس

تعادل يوفنتوس مع غريمه ومضيفه إنتر ميلان بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على ملعب جيوسيبي مياتزا في قمة منافسات الاسبوع التاسع للدوري الإيطالي.

بدأ يوفنتوس بتشكيل خطورته سريعا في الدقيقة السابعة بتسديدة من ألفارو موراتا تصدى لها الحارس سمير هاندانوفيتش، تابعها أليكس ساندرو مسددا مرة أخرى ولكن الحارس وقف مجددا بالمرصاد.

وفي الدقيقة 17 أطلق هاكان تشالهان أوجلو صانع ألعاب إنتر ميلان تسديدة قوية من خارج المنطقة فاصطدمت بالقائم الأيمن، لتعود المتابعة إلى إدين دجيكو الذي أسكنها الشباك مسجلا هدف النيراتزوري.

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وتعرض فيديريكو برناردسكي لإصابة أجبرت ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس على إجراء تبديله الأول في الدقيقة 18 بنزول رودريجو بنتانكور بدلا منه، خلال مراجعة تقنية الفيديو لهدف دجيكو، والذي تم احتسابه في النهاية.

كاد خوان كوادرادو أن يتعادل سريعا لصالح يوفي في الدقيقة 23، ولكن تسديدته مرت بجوار القائم، لتدخل المباراة مرحلة مغلقة قلت خلالها الفرص الخطرة.

أجرى سيموني إنزاجي مدرب إنتر تبديله الأول بنزول روبرتو جاليارديني بدلا من تشالهان أوجلو، فيما حل الأرجنتيني باولو ديبالا العائد من الإصابة على حساب كوادرادو في الدقيقة 65، تلاه فيديريكو كييزا على حساب ديان كولوسيفسكي.

على الناحية الأخرى حل دينزيل دومفريس وأليكسيس سانشيز بدلا من إيفان بيريسيتش ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 72، فيما أختتم أليجري تبديلاته في الدقيقة 83 بنزول أرتور ميلو وكايو جورجي بدلا من ويستون ماكيني ومانويل لوكاتيلي.

أخيرا إثر تدخل من البديل دومفريس ضد أليكس ساندرو داخل منطقة الجزاء، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح يوفنتوس أسفرت عن طرد إنزاجي بسبب اعتراضه بإلقاء قميص في ملعب المباراة، ليتقدم باولو ديبالا ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 90.

بذلك بات ديبالا أول لاعب يسجل لصالح يوفي ضد إنتر ميلان في 3 مباريات متتالية منذ موسم 1994-1995، وبهذه النتيجة يحتل إنتر ميلان المركز الثالث بـ18 نقطة، بفارق 7 نقاط عن نابولي المتصدر الذي تعثر اليوم بالتعادل مع روما، فيما يحتل يوفنتوس المركز السادس بـ15 نقطة.

يوفنتوس إنتر ميلان الدوري الإيطالي ديبالا
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