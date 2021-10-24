مباراة الفيديو.. سان جيرمان ومارسيليا يتعادلان سلبيا في جحيم فيلودروم

الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 22:44

كتب : FilGoal

ميسي باريس مارسيليا

تعادل باريس سان جيرمان مع مارسيليا على ملعب فيلودروم بحضور 65 ألف متفرج ضمن مباريات الأسبوع الـ11 من الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان سجل هدفا عن طريق لوان بيريس بالخطأ في مرماه ألغاه حكم المباراة بسبب التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو مع الدقيقة 14.

مارسيليا أيضا سجل عن طريق مهاجمه ميليك ولكن تقنية الفيديو تدخلت أيضا في الدقيقة 23 لتلغي الهدف.

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جماهير مارسيليا ألقت الكثير من الزجاجات على لاعبي باريس سان جيرمان وهو ما استدعى تدخل الأمن في أكثر من مناسبة بالتواجد على أرض الملعب ومنع وصولها للاعبين.

تقنية الفيديو كان لها الدور الأكبر مجددا بعد أن تدخلت ليطرد الحكم أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان بسبب منع فرصة هدف مؤكد.

أحد المشجعين نزل لأرضية الملعب لالتقاط صورة تذكارية مع ليونيل ميسي قبل أن يتدخل الأمن لإخراجه من الملعب قبلها.

التعادل رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 28 في الصدارة، ووصل رصيد مارسيليا للنقطة 18 في المركز الرابع.

مارسيليا باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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