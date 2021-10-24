انتقادات عنيفة لـ ديفيد بيكام بعد تعيينه سفيرا لمونديال قطر 2022

الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 22:22

كتب : FilGoal

بيكام

تلقى ديفيد بيكام أسطورة منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق الكثير من الانتقادات بعدما تم تعيينه سفيرا لكأس العالم 2022 في قطر.

وكان بيكام تولى منصب سفير مونديال 2022 في قطر، ليقود حملة للترويج للبطولة وذلك مقابل حصوله على 150 مليون جنيه إسترليني مقسمة على 10 سنوات.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن الكثير من الجماهير غاضبة من بيكام بعدما تولى هذا الموسم.

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وذلك لإبعاده عن دوره في منظمة اليونيسيف وسط وجود اتهامات لقطر بشأن حقوق الإنسان ومعاملة العمال المهاجرين هناك والذين يعملون في التجهيز لكأس العالم.

ودعا البعض بإقالة ديفيد بيكام من منصبه، كما اتهموه بالازدواجية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان في الشهر المقبل عن الدور الرسمي لديفيد بيكام كجزء من صفقته مع قطر، والتي ستشهد أيضا الترويج للسياحة والثقافة هناك.

بينما قالت المتحدثة الرسمية باسم ديفيد بيكام لصحيفة "ذا صن": "ديفيد يتحدث دائما عن قوة كرة القدم كقوة للخير على عدة مستويات".

وأضافت "ومع وصولنا إلى عام واحد قبل انطلاق كأس العالم سينضم بيكام إلى مجتمع كرة القدم الأوسع الذي يجتمع معا في كأس العالم 2022 ويتطلع إلى ما يعتقد أنه سيكون بطولة رائعة".

وفي تصريح قبل عدة سنوات قال بيكام عن قطر: "كلاعب ومشجع أعتقد أنك ترغب في زيارة قطر خلال بطولة كأس العالم لرؤية مرافق آمنة وأماكن رائعة وفنادق مميزة وثقافة رائعة، وهذا هو كل ما يتعلق بقطر".

وأتم تصريحاته "أتمنى لو كنت لا أزال لاعبا أن ألعب في مثل هذه الملاعب، إنه حلم وسيكون اللاعبين مدللون".

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