هل كان أنشيلوتي خائفا أمام برشلونة؟ المدرب يجيب

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن حقيقة خوفه من برشلونة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي التالي لمباراة الكلاسيكو التي انتهت بفوز الميرينجي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي: "أنا دائما أشعر بالخوف، ولكني لم أكن مرتعدا. في الشوط الثاني برشلونة ضغط كثيرا وتحلينا بالصلابة في المنطقة. بعد الهدف الثاني كان هناك اعتقاد بأن المباراة انتهت ولكن هذا لم يحدث".

وسجل لوكاس فاسكيز الهدف الثاني لصالح الميرينجي في الدقيقة 94، ولكن سيرخيو أجويرو نجح في تقليص الفارق في الدقيقة 97.

وأضاف "أنا سعيد بالفوز هنا. هذا هو الكلاسيكو، المباراة الأهم. نحن سعداء ولكن للأسف هي تساوي 3 نقاط فقط".

وتابع "يمكننا التنافس مع الأفضل. الفريق صلب للغاية ويجب أن نزيد الصلابة شيئا فشيئا. لعبنا ضد فريق عظيم لعب أمامنا مباراة عظيمة. عانينا ولكن لم نفقد السيطرة حين فقدنا الكرة".

وعن إصابة حارسه البلجيكي تيبو كورتوا أوضح أنشيلوتي "لديه انزعاج. ظهر الأمر في البداية خطيرا ولكنه كان بخير. كان تبديلي الأخير ولذلك كان يجب أن أنتظر. في النهاية هو كان بخير".

وفي تصريحات تالية لـ "موفيستار" تحدث أنشيلوتي عن إصابة فيديريكو فالفيردي قائلا: "أعتقد أنه تلقى كدمة في الركبة، غدا سنقيم الوضع".

وعن تقدمه على برشلونة بخمس نقاط في جدول الترتيب قال: "لا أحب تقييم الخصم ولكننا عانينا في هذه المباراة وبرشلونة سيقاتل حتى النهاية".

أخيرا عما قاله لمدرب برشلونة رونالد كومان عقب نهاية المباراة: "كلنا لدينا عمل صعب ويجب أن نواصل المضي قدما".

يذكر أن ريال مدريد رفع رصيده إلى 20 نقطة، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة بخسارة الكلاسيكو.