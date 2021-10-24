الإسماعيلي لـ في الجول: شونجا جاهز لـ الأهلي

أكد عماد سليمان المشرف العام على الكرة في الإسماعيلي على جاهزية جاستن شونجا لاعب الفريق لمباراة الأهلي يوم الأربعاء في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وقال سليمان لـFilGoal.com:"استلمنا اليوم بطاقة اللاعب من الاتحاد المصري لكرة القدم، بات جاهزا للمشاركة في المباريات".

ويسافر الإسماعيلي إلى الإسكندرية يوم الإثنين لدخول معسكر مغلق قبل المباراة التي يحتضنها ملعب برج العرب.

وانضم شونجا (24 عاما) إلى فريق الدراويش مطلع الموسم الجاري قادما من كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي.

ومثل شونجا منتخب زامبيا في 15 مباراة وسجل 7 أهداف وكان ظهوره الأخير في نوفمبر 2020.

وأوضح سليمان في وقت سابق أن الإسماعيلي سيفتقد مدربه طلعت يوسف في مباراة الأهلي على الأرجح، في ظل إصابة الأخير بفيروس كورونا.

وقال الإسماعيلي في بيان يوم الجمعة إنه سيمنع بث مباراته ضد الأهلي بسبب مستحقاته المتأخرة لدى شركة بريزينتيشن.