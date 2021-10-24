مورينيو يتعرض للطرد.. روما يوقف قطار نابولي بالتشكيل الموعود

وأخيرا أهدر نابولي النقاط في الموسم الحالي للدوري الإيطالي، بعد توقف سلسلة انتصارات على يد روما بتعادل سلبي ضمن منافسات الأسبوع التاسع للمسابقة.

وأوفى جوزيه مورينيو مدرب روما بوعده في المؤتمر الصحفي، حيث كشف عن التشكيل الذي سيخوض المباراة قبلها بـ24 ساعة، وبالفعل كان التشكيل الأساسي مكونا من نفس قوام التشكيل الذي واجه يوفنتوس في الجولة الماضية.

وجاء هذا التشكيل مكونا من روي باتريسيو في حراسة المرمى، وريك كاسدروب وجيانلوكا مانشيني وروجر إيبانيز وماتياس فينا في الدفاع، وجوردان فيرتو وبرايان كريستانتي ونيكولو زانيولو ولورنزو بيليجريني وهنريك مخيتاريان في الوسط، يتقدمهم تامي أبراهام في مركز رأس الحربة.

أبرز المحاولات الخطرة في شوط اللقاء الأول أتت لصالح روما في الدقيقة 28 بواسطة مهاجمه تامي أبراهام الذي سدد كرة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 57 طالب نابولي بركلة جزاء عقب سقوط أندري زامبو أنجيسا داخل المنطقة، إلا أن الحكم أشار باستمرار اللعب.

كاد نابولي أن يقتنص الفوز في الدقيقة 60 بتسديدة من فيكتور أوسيمين ارتطمت بالقائم الأيمن، وحاول ماريو روي متابعتها ولكن تم إبعادها إلى ركنية.

حاول أوسيمين مرة أخرى في الدقيقة 63 من ركنية وصلت إليه، إلا أن رأسيته مرت فوق العارضة.

وأجرى مورينيو تبديله الأول بنزول ستيفان الشعراوي بدلا من هنريك مخيتاريان في الدقيقة 66، فيما أجرى لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي تبديلين بنزول إليف إلماس وهيرفينج لوزانو بدلا من بيوتر زيلينسكي وماتيو بوليتانو في الدقيقة 71، تلاهما دريس ميرتينز على حساب لورنزو إنسيني في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 82 تلقى مورينيو الإنذار الثاني ليتم طرده إلى خارج الملعب، ويأتي تبديله الثالث في غيابه بنزول إلدور شومورودوف بدلا من أبراهام في الدقيقة 86، وأخيرا سجل فيكتور أوسيمين هدف الفوز لصالح نابولي في الدقيقة 89 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

بهذه النتيجة يستمر نابولي على صدارة الدوري الإيطالي بـ25 نقطة ولكن بفارق الأهداف عن ميلان بعد توقف سلسلة انتصاراته المتتالية عند الرقم 8، فيما رفع روما رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع مؤقتا.