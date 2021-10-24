تشكيل باريس - بوكيتينو يحشد ميسي ونيمار ومبابي لمواجهة مارسيليا

أعلن ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه مارسيليا في قمة منافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري الفرنسي.

وشهد التشكيل عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم البرازيلي نيمار إلى تشكيل الفريق في الدوري الفرنسي، بعد تغيبهما عن المباراة السابقة ضد أنجيه بسبب تأخر مباريات التوقف الدولي الماضي.

أيضا استرد باريس أنخيل دي ماريا وماركينيوس من الواجب الدولي، والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس بعد تعرضه لإصابة طفيفة.

وجاء تشكيل باريس كالتالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس - بريسنيل كيمبيمبي – نونو مينديز

خط الوسط: دانيلو بيريرا – ماركو فيراتي – أنخيل دي ماريا

خط الهجوم: ليونيل ميسي – كيليان مبابي - نيمار