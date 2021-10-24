صلاح: دخلنا المباراة بأتم جاهزية ذهنية.. وقلنا لبعضنا البعض لن نتوقف في الشوط الثاني

شدد محمد صلاح أسطورة ليفربول أن فريقه كان في أتم تركيزه أمام منافسه مانشستر يونايتد في لقاء حسمه الأول بنتيجة 5-صفر اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح عبر شبكة سكاي سبورتس بعد المباراة التي سجل فيها هاتريك ضد فريق الشياطين الحمر:"شيء عظيم أن نفوز هنا بخماسية، كنا ندرك صعوبة المباراة لكننا فرضنا أسلوبنا منذ البداية".

وواصل "أردنا تقديم مباراة جيدة وكنا جاهزين ذهنيا واستحوذنا على الكرة. سعيد جدا بتسجيل الأهداف، وأسعد أكثر بصناعتها لزملائي".

واستمر "في الدوري الإنجليزي الممتاز نفكر في كل مباراة على حدة، وأن نفوز خارج ملعبنا. منذ بداية الموسم نحاول الفوز بكل مباراة من أجل التتويج باللقب".

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وأتم "كل اللاعبين لديهم أفضل جاهزية بدنية منذ بداية الموسم. بين الشوطين قلنا لبعضنا البعض لابد ألا نتوقف في الشوط الثاني وأن نسجل أهدافا أكثر".

وانفرد صلاح بصدارة ترتيب أكثر اللاعبين الإفريقيين تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 107 أهداف.

وأصبح صلاح أول لاعب في التاريخ يسجل لليفربول في 10 مباريات متتالية في كل البطولات.

وهو أول لاعب يسجل لليفربول في 3 مباريات متتالية ضد مانشستر يونايتد.