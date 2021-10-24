كورتوا: أتمنى أن تكون إصابتي بسيطة

الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 19:21

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا

أكمل تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد مباراة فريقه ضد مضيفه برشلونة اليوم الأحد رغم تعرضه لإصابة إثر تدخل من المنافس في الدقيقة 90,

وتفوق ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 2-1 ليرتقي لصدارة ترتيب الدوري الإسباني رافعا رصيده إلى 20 نقطة بينما الأخير في المركز الثامن ورصيده 15 نقطة.

وقال البلجيكي في تصريحات صحفية:"شعرت بألم بعد الاصطدام، لكني واصلت، أتمنى ألا تكون الإصابة قوية. كنا جيدين طوال المباراة، لم تكن لديهم فرص حتى سجلوا في النهاية".

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وواصل "كان علينا التركيز في آخر دقيقتين، لكن مع صيحات الجمهور كل شيء كان ممكنا. فينيسيوس يزعج الدفاع دائما، لم يسجل لكنه ساهم كثيرا".

واستمر "هنا في كامب نو عليك أن تدافع، لابد أن تكون منظما. برشلونة سينافس للنهاية، الفوز هنا جيد".

وبذلك غاب الفوز بالكلاسيكو في ملعب كامب نو عن برشلونة للموسم الثالث على التوالي، وحقق ريال مدريد انتصاره الثاني على التوالي في الدوري على استاد الفريق الكاتالوني.

ريال مدريد كورتوا برشلونة
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