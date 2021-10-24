كومان: ريال مدريد عقد الأمور بمرتداته وسرعاته.. التسجيل يغير المباراة

أبدى رونالد كومان مدرب برشلونة اعتقاده بان تسجيل ريال مدريد أولا هو سبب فوزه على فريقه، عقب نهاية الكلاسيكو لصالح الميرينجي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإسباني.

وقال كومان في تصريحاته عقب المباراة: "لم تكن النتيجة التي أردناها. الفريق كان جيدا في الشوط الأول".

وأضاف "كان لدينا الفرص الأوضح، خصوصا فرصة (سيرجينو) ديست. إذا سجلوا بطريقة لعبهم التي يعرفون بها كيف يدافعون ويستغلون سرعتهم على الأطراف، تصبح الأمور معقدة".

وأوضح "حاولنا ولم نكن جيدين في التمريرة الأخيرة. لم نخلق فرصا واضحة بعد ذلك. يجب أن تسجل لأن هذا يغير المباراة كثيرا".

وفسر كومان تبديله الأول مع بداية الشوط الثاني بسحب أوسكار مينجويزا وإشراك فيليبي كوتينيو حيث قال: "مينجويزا عانى كثيرا مع فينيسيوس جونيور لأنه يملك الكثير من السرعة".

واختتم "في الشوط الثاني كان لدينا المزيد من السيطرة، ولكن القليل من الخطورة. خسارة الكلاسيكو أمر يصعب استخراج الإيجابيات منه حتى وإن كانت مباراة متكافئة".

ورفع هذا الانتصار رصيد ريال مدريد إلى 20 نقطة في صدارة الليجا، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة في المركز التاسع.