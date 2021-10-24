أنشيلوتي: خضنا الكلاسيكو بذكاء

أثنى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أداء فريقه أمام مضيفه برشلونة في لقاء الكلاسيكو الذي حسمه الأول بنتيجة 2-1 اليوم الأحد في الدوري الإسباني.

وقال الإيطالي في مؤتمر صحفي:"لعبنا مباراة ذكية. كنا جيدين في الدفاع وخطيرين في الهجوم. في البداية لم نكن جيدين في الخروج بالكرة".

ثم استدرك "لكن بعد تسجيل الهدف الأول كنا أكثر تحكما وأتيحت لنا عدة فرص. فينيسيوس جونيور لعب مباراة جيدة، في كل مرة كان خطيرا. كريم بنزيمة أيضا ساعد الفريق كثيرا".

وأضاف "فريقنا متماسك. دافعنا جيدا، والالتزام الجماعي كان رائعا. لا تحتاج للعمل على تحسين الجودة، فهي موجودة بالفعل".

واستمر "سجلنا الهدفين عن طريق مدافعين، وهذا يعكس مدى كانت رغبتنا في الهجوم. قمنا بعمل رائع. لا أحب تقييم المنافس. عانينا في المباراة، وبرشلونة سيواصل القتال للنهاية".

وحسم ريال مدريد المباراة ليرتقي لصدارة ترتيب الدوري الإسباني رافعا رصيده إلى 20 نقطة بينما برشلونة الثامن ورصيده 15 نقطة.

وبذلك غاب الفوز بالكلاسيكو في ملعب كامب نو عن برشلونة للموسم الثالث على التوالي، وحقق ريال مدريد انتصاره الثاني على التوالي في الدوري على استاد الفريق الكاتالوني.