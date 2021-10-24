أرقام الكلاسيكو - أصغر أساسي وأكبر مسجل.. ألابا يقتحم التاريخ ومأساة كومان

تغلب ريال مدريد على مضيفه برشلونة بهدفين مقابل هدف وحيد في مواجهة الكلاسيكو التي جمعتهما على ملعب كامب نو ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإسباني، في مباراة شهدت العديد من الأرقام.

وسجل هدفي الميرينجي كل من دافيد ألابا في الدقيقة 32 ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 94، فيما سجل سيرخيو أجويرو هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 97.

بين أرقام المباراة، هناك رقم إيجابي في صالح برشلونة، وهو أن جافي لاعب وسط البلوجرانا بات أصغر من يشارك في الكلاسيكو بصورة أساسية خلال القرن الحادي والعشرين، بعمر 17 عاما و80 يوما.

جافي حطم الرقم المسجل باسم لاعب آخر في برشلونة، وهو بيدري الذي لعب العام الماضي بعمر 17 عاما و334 يوما.

على الناحية الأخرى سجل دافيد ألابا هدفه الأول مع ريال مدريد، من أول تسديدة له على المرمى في الليجا، وفي أول مشاركة له في الكلاسيكو.

الهدف بالغ الصعوبة كان يملك نسبة تسجيل تبلغ 3% فقط بإحصائية الأهداف المتوقعة، وذلك بحسب منصة "إنفوجول" الإحصائية.

أيضا بات ألابا خامس لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجل في أول كلاسيكو له بجميع المسابقات في القرن الحادي والعشرين، بعد البرازيلي رونالدو في 2003 والهولندي رود فان نيستلروي في 2006 والفرنسي رافاييل فاران والإسباني خيسي رودريجيز في 2013.

رقم إيجابي أخير لبرشلونة أتى بهدف سيرجيو أجويرو، حيث بات أكبر مسجل في الكلاسيكو بالقرن الحادي والعشرين، بعمر 33 عاما و144 يوما، متخطيا أرتورو فيدال بعمر 31 عاما و159 يوما.

بات رونالد كومان مدرب برشلونة ثاني مدرب في التاريخ يخسر أول 3 مباريات له في الكلاسيكو على التوالي، بعد باتريك أوكونيل مع برشلونة بين 1935 و1940.

أخيرا فاز ريال مدريد بآخر 4 مباريات على برشلونة في جميع المسابقات، وهي مسيرته الأفضل في الكلاسيكو على التوالي منذ عام 1965 حين بلغ 7 انتصارات متتالية، بواقع 6 في الليجا وواحد في كأس الملك.