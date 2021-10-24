الخبرة تحكم.. ريال مدريد يلدغ برشلونة بالمرتدات ويحسم الكلاسيكو

حسم ريال مدريد مباراة الكلاسيكو أمام مضيفه برشلونة بنتيجة 2-1 الأحد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وسجل ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد الهدف الأول في الدقيقة 32 وعزز زميله ماركو أسينسيو النتيجة في الدقيقة 93 وأحرز سيرخيو أجويرو هدف برشلونة في الدقيقة 97.

وتفوقت خبرة ريال مدريد على المضيف ليرتقي إلى صدارة ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 20 نقطة ومبتعدا بخمس نقاط عن برشلونة الثامن.

وبذلك غاب الفوز بالكلاسيكو في ملعب كامب نو عن برشلونة للموسم الثالث على التوالي، وحقق ريال مدريد انتصاره الثاني على التوالي في الدوري على استاد الفريق الكاتالوني.

video:1 🔥هو الانتصار الرابع تواليا لريال مدريد في الكلاسيكو

✅أول هدف لـ"دافيد الابا" مع "ريال مدريد في الدوري



📺ملخص سقوط "برشلونة" في الكامب نو أمام "ريال مدريد"#ElClásico #LaLigaSantander pic.twitter.com/0atBUYkBf5 — LaLiga (@LaLigaArab) October 24, 2021

المرتدات

بدأ رودريجو سيلفا أساسيا في هجوم الضيوف مجاورا مواطنه البرازيلي فينيسيوس جونيور والقائد المخضرم كريم بنزيمة، وجلس إدين هازارد بديلا.

وفي المعسكر الكاتالوني لعب أنسو فاتي منذ البداية وكان سيرخيو أجويرو على مقاعد البدلاء.

وبدأ اللقاء حذرا من الجانبين وحاول برشلونة اختراق حصن منافسه من اليسار عن طريق خوردي ألبا وفاتي.

وما لبث أن استحوذ برشلونة على الكرة لكن ريال مدريد باغته بهجوم مرتد شنه فينيسيوس من اليسار قبل أن يلعب الكرة عرضية ويحصل على ركلة ركنية في الدقيقة 13.

ولم يسدد أي من الفريقين الكرة بين القائمين والعارضة خلال أول 15 دقيقة.

وسقط فينيسيوس في منطقة جزاء برشلونة إثر التحام مع أوسكار مينجيثا وطالب بركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسبها في الدقيقة 21.

وواصل فينيسيوس تهديد مرمى برشلونة وانفرد بالحارس مارك أندريه تير شتيجن في الدقيقة 24 قبل أن يسدد الكرة ويبعدها الدفاع لكن الحكم احتسب تسللا على جناح ريال مدريد.

وسنحت فرصة هائلة لأصحاب الأرض في الدقيقة 25 بعد انطلاقة مميزة لممفيس ديباي من اليسار قبل أن يمرر الكرة عرضية لتصل إلى سيرجينو ديست الذي سددها فوق العارضة.

وشن ريال مدريد هجوما مرتدا سريعا خطيرا في الدقيقة 32 ووصلت الكرة إلى المدافع ديفيد ألابا الذي اقتحم منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية لتسكن الشباك.

وكاد برشلونة يتعادل سريعا في الدقيقة 35 إثر ضربة رأس لجيرار بيكيه لكن الكرة مرت بجوار القائم إثر ركلة ركنية.

ورد ريال مدريد بهجوم لكريم بنزيمة الذي اخترق منطقة جزاء برشلونة ولعب الكرة عرضية ليقابلها توني كروس بتسديدة على الطائر لكن الدفاع أبعد الكرة في الدقيقة 38.

وكثف برشلونة ضغطه أملا في إدراك التعادل قبل انتصاف المباراة واستلم فاتي الكرة في منطقة جزاء ريال مدريد لكن تسديدته أبعدها الدفاع في الدقيقة 44.

وقرر المدرب رونالد كومان الدفع بفيليبي كوتينيو مع بداية الشوط الثاني بدلا من مينجيثا لزيادة القوة الهجومية لبرشلونة.

وضغط برشلونة بقوة مع بداية النصف الثاني من المباراة بعد استلام ديباي الكرة في منطقة الجزاء قبل أن يمرر لكوتينيو الذي سددها لتصطدم بدفاع ريال مدريد وتخرج إلى ركلة ركنية في الدقيقة 48.

وسدد فاتي الكرة من داخل منطقة الجزاء لكنها وصلت سهلة في يد الحارس تيبو كورتوا في الدقيقة 49.

واستمر سعي الكاتالونيين لإدراك التعادل ولمست الكرة يد كروس في منطقة جزاء ريال مدريد إثر ركلة ركنية في الدقيقة 58 وطالب لاعبو برشلونة بركلة جزاء لكن الحكم رفض احتسابها وأشهر بطاقة صفراء لبيكيه.

وأخطأ ديست في إبعاد الكرة ومررها برأسه لتصل لفينيسيوس الذي انطلق صوب مرمى تير شتيجن قبل أن يسبقه الأول ويبعدها في آخر لحظة في الدقيقة 60.

وواصل برشلونة محاولاته أمام الدفاع القوي لرفاق بنزيمة ودفع كومان بتبديل جديد بنزول أجويرو بدلا من فاتي في الدقيقة 73 أملا في فك شفرة الدفاع المدريد.

ثم دخل سيرخي روبرتو بدلا من فرينكي دي يونج في تبديل ثالث لبرشلونة في الدقيقة 77، وفي الدقيقة 85 لحق به زميله لوك دي يونج على حساب جافي.

وتعرض فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، الذي دخل الملعب في الدقيقة 72 بدلا من رودريجو، لإصابة واضطر للخروج ودخل بدلا منه داني كارباخال في الدقيقة 92.

وشن برشلونة كرة خطيرة من اليسار ولعب ديباي الكرة عرضية لكن أبعدها دفاع ريال مدريد لتصل إلى ماركو أسينسيو الذي اخترق منطقة الجزاء وسدد الكرة ليتصدى لها تير شتيجن قبل أن يتابعها لوكاس فازكيز في الشباك موجها ضربة قاضية لبرشلونة في الدقيقة 93.

وقلص برشلونة الفارق قبل لحظات من صافرة النهاية بهدف أجويرو في الدقيقة 97 بعد متابعته للكرة في الشباك إثر تمريرة أرضية عرضية من ديست.

وسيحل برشلونة ضيفا على رايو فاييكانو يوم الأربعاء بينما يستضيف ريال مدريد فريق أوساسونا.