الإسماعيلي لـ في الجول: من الأقرب عدم وجود طلعت يوسف على الدكة ضد الأهلي

الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 16:42

كتب : ياسر الشريف

طلعت يوسف - الإسماعيلي

كشف عماد سليمان المشرف العام على فريق الإسماعيلي عن صعوبة وجود طلعت يوسف مدرب الفريق على الدكة ضد الأهلي في الجولة الأولى من الدوري.

وأصيب يوسف بفيروس كورونا قبل 9 أيام.

وقال سليمان لـ FilGoal.com: "من الأقرب ألا يقود طلعت يوسف الفريق خلال مباراة الأهلي".

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وشدد "المدرب أجرى مسحة جديدة وسنعرف نتيجتها الثلاثاء".

وأكد "طلعت يوسف يحتاج للراحة في الوقت الحالي".

وأتم "محمد إبراهيم ومحمد حمص مدربا الفريق يقودان الفريق حاليا، ونغادر الإسماعيلية غدا الإثنين لتنظيم معسكر في الإسكندرية استعدادا لمواجهة الأربعاء".

ويستهل الدراويش والأهلي الدوري المصري يوم الأربعاء بمواجهة على استاد برج العرب.

الإسماعيلي الأهلي في الدوري
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