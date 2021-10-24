انتهى الكلاسيكو - برشلونة (1) (2) ريال مدريد
الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 15:56
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
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نهاية المباراة
ق97: أجويرو جووووووووول! لبرشلونة
ق93: جوووووووووول! ريال مدريد
ق92: تبديل لريال مدريد: خروج فيديريكو فالفيردي ونزول داني كارفاخال
ق85: تبديل لبرشلونة: نزول لوك دي يونج بدلا من جافي
ق77: تبديل لبرشلونة: دخول سيرخي روبرتو وخروج فرينكي دي يونج
ق73: تبديل جديد لبرشلونة بنزول أجويرو بدلا من فاتي
ق60: ديست يصحح خطأه ويبعد الكرة قبل أن يسددها فينيسيوس في الشباك بعدما لعب الكرة برأسه فاقتنصها الأخير
ق58: بطاقة صفراء لجيرار بيكيه بعد احتجاجه على الحكم مطالبا باحتساب ركلة جزاء إثر لمسة يد على توني كروس
ق56: ضغط قوي مستمر من برشلونة لكن صمود لريال مدريد
ق49: فاتي يسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لكن يتصدى لها الحارس تيبو كورتوا
ق48: فرصة كبيرة لبرشلونة بعد استلام ديباي الكرة في منطقة الجزاء ومرر لكوتينيو الذي سدد الكرة لتصطدم بدفاع ريال مدريد وتخرج إلى ركلة ركنية
ق46: تبديل لبرشلونة: دخول فيليبي كوتينيو بدلا من مينجيثا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44: فرصة كبيرة لبرشلونة وصلت فيها الكرة لفاتي داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد لكن الكرة اصطدمت بدفاع ريال مدريد
ق38: هجوم مرتد لريال مدريد وبنزيمة يلعب الكرة عرضية يقابلها توني كروس بتسديدة لكن الكرة تخرج إلى ركلة ركنية
ق35: ضربة رأس لجيرار بيكيه لاعب برشلونة تمر بعدها الكرة بجوار القائم الأيمن
ق32: ديفيد ألابا جوووووول! الأول لريال مدريد بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء إثر هجوم مرتد
ق25: أووووووووووووه! سيرجينو ديست لاعب برشلونة يهدر فرصة كبيرة بتسديد الكرة فوق العارضة إثر استلامها من تمريرة عرضية لممفيس ديباي الذي انطلق بسرعة من اليسار
ق24: فينيسيوس ينفرد بالمرمى ويراوغ الحارس تير شتيجن قبل أن يسدد الكرة ويبعدها دفاع برشلونة لكن الحكم يحتسب تسللا على الأول
ق23: أفضلية لريال مدريد حاليا والفريق يحاول من الجبهة اليسرى عن طريق جناحه فينيسيوس
ق21: فينيسيوس جونيور يسقط في منطقة الجزاء مطالبا بركلة جزاء لكن الحكم يرفض احتسابها
ق13: ريال مدريد يكشر عن أنيابه بانطلاق فينيسيوس جونيور من اليسار قبل أن يمرر الكرة عرضية ويحصل على ركلة ركنية
ق8: استحواذ لبرشلونة في وسط ملعب ريال مدريد
ق6: بداية حذرة من الناديين وبرشلونة يحاول من الجانب الأيسر عن طريق خوردي ألبا وأنسو فاتي
بداية المباراة