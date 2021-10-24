انتهى الكلاسيكو - برشلونة (1) (2) ريال مدريد

تابع مباشرة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق97: أجويرو جووووووووول! لبرشلونة

ق93: جوووووووووول! ريال مدريد

ق92: تبديل لريال مدريد: خروج فيديريكو فالفيردي ونزول داني كارفاخال

ق85: تبديل لبرشلونة: نزول لوك دي يونج بدلا من جافي

ق77: تبديل لبرشلونة: دخول سيرخي روبرتو وخروج فرينكي دي يونج

ق73: تبديل جديد لبرشلونة بنزول أجويرو بدلا من فاتي

ق60: ديست يصحح خطأه ويبعد الكرة قبل أن يسددها فينيسيوس في الشباك بعدما لعب الكرة برأسه فاقتنصها الأخير

ق58: بطاقة صفراء لجيرار بيكيه بعد احتجاجه على الحكم مطالبا باحتساب ركلة جزاء إثر لمسة يد على توني كروس

ق56: ضغط قوي مستمر من برشلونة لكن صمود لريال مدريد

ق49: فاتي يسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لكن يتصدى لها الحارس تيبو كورتوا

ق48: فرصة كبيرة لبرشلونة بعد استلام ديباي الكرة في منطقة الجزاء ومرر لكوتينيو الذي سدد الكرة لتصطدم بدفاع ريال مدريد وتخرج إلى ركلة ركنية

ق46: تبديل لبرشلونة: دخول فيليبي كوتينيو بدلا من مينجيثا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: فرصة كبيرة لبرشلونة وصلت فيها الكرة لفاتي داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد لكن الكرة اصطدمت بدفاع ريال مدريد

ق38: هجوم مرتد لريال مدريد وبنزيمة يلعب الكرة عرضية يقابلها توني كروس بتسديدة لكن الكرة تخرج إلى ركلة ركنية

ق35: ضربة رأس لجيرار بيكيه لاعب برشلونة تمر بعدها الكرة بجوار القائم الأيمن

ق32: ديفيد ألابا جوووووول! الأول لريال مدريد بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء إثر هجوم مرتد

ق25: أووووووووووووه! سيرجينو ديست لاعب برشلونة يهدر فرصة كبيرة بتسديد الكرة فوق العارضة إثر استلامها من تمريرة عرضية لممفيس ديباي الذي انطلق بسرعة من اليسار

ق24: فينيسيوس ينفرد بالمرمى ويراوغ الحارس تير شتيجن قبل أن يسدد الكرة ويبعدها دفاع برشلونة لكن الحكم يحتسب تسللا على الأول

ق23: أفضلية لريال مدريد حاليا والفريق يحاول من الجبهة اليسرى عن طريق جناحه فينيسيوس

ق21: فينيسيوس جونيور يسقط في منطقة الجزاء مطالبا بركلة جزاء لكن الحكم يرفض احتسابها

ق13: ريال مدريد يكشر عن أنيابه بانطلاق فينيسيوس جونيور من اليسار قبل أن يمرر الكرة عرضية ويحصل على ركلة ركنية

ق8: استحواذ لبرشلونة في وسط ملعب ريال مدريد

ق6: بداية حذرة من الناديين وبرشلونة يحاول من الجانب الأيسر عن طريق خوردي ألبا وأنسو فاتي

بداية المباراة