مرتضى: أعود بعد مباراة القمة.. لا يوجد ما يمنعني من الانتخابات وكارتيرون مستمر

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن عودته لإدارة النادي من جديد عقب مواجهة القمة أمام الأهلي والمقرر لها يوم 5 نوفمبر المقبل.

وحكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد قرار تجميد مجلسه.

وقال مرتضى منصور عبر قناته على يوتيوب "أشكر الله على إعادة حقي بعد سنة، هذا هو عدل ربنا وأشكر أعضاء الجمعية العمومية وجماهير الزمالك،هذا نصر من عند الله وحقي عاد".

وعن موعد تسلمه مهام عمله كشف "أبلغت الوزير إنه في حال فوزي بالقضية سأعود عقب مباراة الأهلي حتى لا يتم تشتيت اللاعبين".

وشدد "لا يوجد ما يمنعني من نزول الانتخابات حاليا ولكن هذا الأمر يخصني أنا وعائلتي في الوقت الحالي".

وتابع مرتضى منصور "بالنسبة لكارتيرون لأن البعض قلقا من ذلك، أنا من أتى به للزمالك وهو الذي هرب ولكنه مستمر وأدعمه هو والفريق وجهازه المعاون".

واختتم تصريحاته "علمت أنهم لم يدفعوا ضرائب أو تأمينات لمدة عام وهناك قرض بقيمة 70 مليون وسنعمل على حل تلك المشاكل".

وطالبت الدعوى قد طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أقام طعنا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

واختصم الطعن كلا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

وترأس مرتضى منصور (69 عاما) نادي الزمالك من إبريل 2014 إلى نوفمبر 2020 قبل تجميد مجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في مخالفات مالية.

وتولى الراحل أحمد بكري رئاسة النادي بصفة مؤقتة قبل أن يخلفه عماد عبد العزيز في ديسمبر الماضي.

ويتولى حسين لبيب رئاسة لجنة إدارة النادي منذ مايو الماضي.