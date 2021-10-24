تشكيل الكلاسيكو – لا مفاجآت في برشلونة.. ودكة نارية لـ ريال مدريد

لم يشهد تشكيل برشلونة لمباراة الكلاسيكو في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني أي مفاجآت، حيث دفع رونالد كومان باختياراته الطبيعية في مباراة ملعب كامب نو.

ويجلس فيليبي كوتينيو وكون أجويرو على دكة البدلاء، فيما يبدأ كل من..

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

الدفاع: سيرجينيو ديست – جيرار بيكيه – إريك جارسيا - أوسكار مينجويزا – خوردي ألبا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – جافي

الهجوم: أنسو فاتي – ممفيس ديباي

البدلاء: نيتو - ريكي بويج – يوسف ديمير – فيليبي كوتينيو – كليمون لونجليه – لوك دي يونج – كون أجويرو – سيرجي روبرتو – صامويل أومتيتي – إينياكي بينيا – نيكو جونزاليس – أليخاندرو بالدي

أما ريال مدريد، فأبقى كارلو أنشيلوتي على دكة قوية بجانبه حيث ضم تشكيله..

حراسة المرمى: ثيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – فيرلاند ميندي

الوسط: كاسيميرو - توني كروس – لوكا مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة -رودريجو

البدلاء: أندري لونين – لويس لوبيز – داني كارباخال – خيسوس فاييخو – ناتشو – إدين هازارد – ماركو أسينسيو – مارسيلو – فيدي فالفيردي – ماريانو دياز – إدوارد كامافينجا – أنطونيو بلانكو