أسطورة ليفربول: صلاح أناني لكنه ماكينة أهداف

يرى جرايم سونيس أسطورة ليفربول أن محمد صلاح نجم الفريق يتصرف بفردية أحيانا لكن وصفه بـ"ماكينة الأهداف" بسبب تألقه الكبير.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وكتب الاسكتلندي في مقاله بجريدة "تايمز": "محمد صلاح هو أكثر لاعب أناني رأيته في حياتي، ولكنه أيضا ماكينة أهداف".

وأضاف "يجب على ليفربول أن يفعل كل ما في وسعه أن يبقى صلاح داخل النادي لأطول فترة ممكنة".

وواصل "أتفق مع يورجن كلوب في أن محمد صلاح كان أفضل لاعب في العالم هذا الموسم، ربما يكون لاعبا أنانيا كما رأيت".

وتابع "الأهداف الشخصية مهمة بالنسبة لصلاح وهو يسجل الأهداف من كل زاوية ممكنة ، مما يحبط زملائه في الفريق في بعض الأحيان وخاصة ماني، ولكن يقبله اللاعبون الآخرون لأنه جيد للغاية".

واختتم سونس تصريحاته "يجب على الريدز أن يدفعوا لصلاح ما يريده لتأمين موهبته المذهلة لفترة أطول، لن أتكهن بما يطلبه لكن ليفربول يجب أن يعطيه ذلك".

وكان محمد صلاح البالغ من العمر 29 عاما قال في وقت سابق أنه يريد البقاء حتى اليوم الأخير في مسيرته الكروية داخل ليفربول، ولكن الأمر متروك لإدارة النادي.

ولا يزال ليفربول يفاوض نجمه لتمديد العقد الحالي الذي ينتهي في 2023.