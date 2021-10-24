مالك بيراميدز: لم نحصل على مقابل البث لموسمين.. مضطرون لمنع إذاعة المباريات

الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 14:32

كتب : FilGoal

بيراميدز - بيان رسمي

أعلن نادي بيراميدز، عن إرسال مالكه الإماراتي سالم الشامسي، لخطاب رسمي لشركة برزنتيشن بقراره بعدم إذاعة مباريات الموسم الجديد.

وقال بيان بيراميدز: "أرسل نادي بيراميدز خطابا رسميا من مالكه سالم الشامسي، لشركة بريزنتيشن سبورتس يبلغها فيه بقراره بعدم إذاعة مباريات الموسم المحلي الجديد في ظل عدم سداد الشركة للمستحقات المالية لصالح النادي طوال مدة موسمين سابقين".

وأضاف "جدير بالذكر أن بيراميدز يرتبط مع بريزنتيشن بعقد للنقل التلفزيوني فقط ولا يرتبط معهم بعقد رعاية وإعلانات مثل حال معظم الأندية المصرية".

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وجاء في خطاب النادي بحسب البيان: "يود مجلس إدارة نادي بيراميدز آسفا أن يخطر شركتكم الموقرة أنه اتخذ قرارا بمنع إذاعة مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الدوري الممتاز أو كأس مصر، موضحا أنه اضطر لاتخاذ مثل هذا القرار في ظل عدم تنفيذ الشركة لالتزاماتها تجاه النادي على مدى موسمين كاملين لم يحصل فيهما بيراميدز على المقابل المادي نظير بنود العقد المتفق عليه بين النادي والشركة في إطار الاتفاق حول حقوق البث الفضائي للمباريات".

وأضاف "وفي إطار العلاقة المحترمة بين مسئولي بيراميدز ومسئولي شركتكم الموقرة، يود نادينا أن يخطركم بأنه لن تكون هناك أي مفاوضات مستقبلية بشأن إذاعة المباريات فضائيا إلا من خلال تسوية المبالغ المالية المستحقة لبيراميدز لدى الشركة خلال الموسمين الأخيرين 2019/2020 و2020/2021 والمقدرة بـ 21 مليون و900 ألف جنيه".

وشدد الخطاب: "مع العلم أن النادي لا يمانع في نقل المباريات وإذاعتها بعد حل تلك الإشكالية، وتسوية ذلك المقابل المادي لإذاعة مباريات الموسم الجديد، والذي يبدأه النادي بمواجهة نادي مصر للمقاصة على ملعبنا باستاد ٣٠ يونيو (الدفاع الجوي) في السابع والعشرين من الشهر الجاري"

بيراميدز مصر للمقاصة في الدوري
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