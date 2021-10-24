وزير الرياضة يعلق لـ في الجول على الحكم الخاص بتجميد حل مجلس مرتضى

شدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على احترام الوزارة لأحكام القضاء، بعد أن حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول طعن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق ضد قرار تجميد مجلسه.

وقال صبحي لـ FilGoal.com: "نحترم أحكام القضاء. وزارة الرياضة جهة حكومية وملتزمة تماما بكل أحكام القضاء".

وأتم "تقوم الوزارة عن طريق مسؤوليها القانونيين بدراسة الحكم للنظر في الخطوة القادمة".

وفي وقت سابق، حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد قرار تجميد مجلسه.

وطالبت الدعوى قد طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أقام طعنا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

واختصم الطعن كلا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

وترأس مرتضى منصور (69 عاما) نادي الزمالك من إبريل 2014 إلى نوفمبر 2020 قبل تجميد مجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في مخالفات مالية.

وتولى الراحل أحمد بكري رئاسة النادي بصفة مؤقتة قبل أن يخلفه عماد عبد العزيز في ديسمبر الماضي.

ويتولى حسين لبيب رئاسة لجنة إدارة النادي منذ مايو الماضي.