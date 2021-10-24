لاجازيتا: مدير يوفنتوس طلب التوقيع مع صلاح ودي بروين في 2013 والنادي رفض

كشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت عن اقتراب يوفنتوس من التوقيع مع الثنائي محمد صلاح وكيفن دي بروين عام 2013 بناء على طلب مدير النادي.

وقرر نادي يوفنتوس في النهاية عدم التوقيع معهما والبحث عن لاعبين يتمتعون بخبرة أكبر.

وكان صلاح في 2013 يلعب لصالح نادي بازل السويسري بينما دي بروين مع فيردر بريمن الألماني معارا من تشيلسي، قبل انتقاله إلى فولفسبورج ومنه إلى مانشستر سيتي

وأشار التقرير إلى أن فيديريكو تشيروبيني مدير يوفنتوس في ذلك التوقيت أراد التعاقد مع الثنائي.

وأوضح أن تشيروبيني سافر إلى ألمانيا وسويسرا عدة مرات لمراقبة الثنائي الموهوب.

واقترح مدير يوفنتوس على النادي التوقيع مع صلاح ودي بروين عام 2013 وكان عمرهما 21 عاما و22 على الترتيب.

ورفض النادي طلبه بالتعاقد مع الثنائي وطلبوا الاستثمار في لاعبين يتمتعون بخبرة أكبر.

وانضم صلاح في النهاية إلى تشيلسي في يناير 2014 قبل أن ينتقل إلى فيورنتينا وروما ومنهم إلى ليفربول.

بينما دي بروين وقع لصالح مانشستر سيتي في صيف 2015 بقيمة 76 مليون يورو.