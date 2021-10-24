بيكيه: لا أقبل بالجلوس بديلا.. وسأعتزل في برشلونة

يأمل جيراد بيكيه، لاعب برشلونة الإسباني في مواصة اللعب مع فريقه الحالي وأن يعتزل داخل ملعب كامب نو.

جيرارد بيكيه النادي : برشلونة برشلونة

وقال بيكيه في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت الإسبانية: "من المؤكد أني سأعتزل في برشلونة، دعونا نرى إن كانت الثلاثة أشهر الأخيرة من الموسم هي الموعد لذلك لكن ما لن أقبله هو الجلوس كبديل لا أشعر برغبة لذلك".

وأضاف "رواتب اللاعبين كبيرة ومرتفعة وتخفيضها أمر منطقي ولكن المشكلة التي زلزلت برشلونة كانت التعاقدات بالأسعار الجنونية وأزمة كورونا فضحت كل شيء".

وتابع "كل إنسان يبحث عن حياة أفضل برواتب أعلى مثلما هم اللاعبين لذلك من الطبيعي أن الرواتب تم تحسينها مسبقا ولكن عند انهيار النادي الكل وافق على التخفيض بدون شروط".

وواصل "الإدارة السابقة كانت تصرف بجنون وتعتقد أن البارسا هو بنك إسبانيا ، هذه الأخطاء سندفع ثمنها على سنوات عديدة".

وعن شكل الفريق في الموسم الحالي قال مدافع برشلونة: "بالتأكيد نحن نراهن على فريقنا، في الليجا سننافس وأتمنى في دوري الأبطال رغم فوارق المستوى في الوقت الحالي".

وعن استمرار رونالد كومان مديرا فنيا لبرشلونة أوضح بيكيه "في غرفة الملابس قد تجد شخص أو إثنين لايريدون المدرب لأنهم لا يلعبون وهذا الأمر يحدث ، بالنسبة لي وطوال 17 سنة لم أرفض أي مدرب، علينا أن نتحد".

وأشار إلى أن النادي سيتخطى أزمة رحيل ميسي "هناك لاعبين يقدمون شيئاً من أجل النادي مثلما فعل كريستيانو والذي عانى مدريد في تعويضه، بالنسبة لميسي فهو قدم كل شيء وهنا المشكلة، لكن البارسا سيتخطى ذلك".

واختتم تصريحاته حول مستقبل برشلونة قائلا: "جافي وبيدري وفاتي والعديد من الأسماء الأخرى هم مستقبل برشلونة، لا خوف على الفريق، إنه يملك العناصر الجيدة".

يذكر أن برشلونة يستقبل ريال مدريد ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.