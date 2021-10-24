"صلاح لم يكن جيدا في أول مران.. اعتقدنا أننا تعاقدنا مع شبيهه"

ظن هيكو فوجل، مدرب بازل عندما قام الفريق بضم محمد صلاح من المقاولون العرب، أن النادي قام بضم شبيهه.

وقال فوجل في حوار لموقع "سبوكس" السويسري: "جيجي هيت مدير بازل الرياضي آنذاك وأنا قلنا لـ صلاح قبل المران الأول أن يتدرب دون ضغط لأننا قررنا ضمه وهذا كان قرارنا النهائي".

وأضاف "في مرانه الأول لم يكن جيدا. الكل تابع المران وظننا أننا قمنا بضم توأم له وليس هو".

وأكمل "في اليوم التالي كان أفضل، ولكن ليس جيدا. ولكن في اليوم الثالث، كان مبهرا ولا يمكن إيقافه".

وشدد "في أول يومين لم يكن صلاح متوترا، كان واثقا لكنه كان يتأقلم مع عالم جديد. كان قد أتى من طقس حار في شمال إفريقيا إلى سويسرا. ولكن، لم أر من قبل مستوى مبهر من أي صفقة جديدة في المران الثالث، كان الأمر رائعا".

وأتم "دائما ما كان متفجرا، لو كانت الكرة قرب قدمه اليسرى كان ذلك يعني هدفا، ولكنه أيضا كان متعاونا مع زملائه، بعد مرانه الثالث عرف الجميع لماذا قمنا بضمه".

صلاح سجل 12 هدفا وصنع أربعة آخرين في 11 مباراة لعبها مع ليفربول في جميع المسابقات هذا الموسم، ويقدم مستويات يضعه بسببها قطاع كبير من المتابعين ضمن الأفضل في العالم، بعد رحلة من بازل إلى تشيلسي، ثم فيورنتينا وروما في إيطاليا.