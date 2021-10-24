الأهلي يعلن: مغادرة وليد سليمان المستشفى.. والشناوي يستكمل برنامجه التأهيلي

غادر وليد سليمان لاعب الأهلي المستشفى صباح اليوم الأحد وذلك بعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية.

وكان وليد سليمان قد تعرض لإصابة في الرأس أمس السبت خلال مواجهة الأهلي لفريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي: "الفحوصات الطبية التي خضع لها وليد سليمان أثبتت إصابته بارتجاح خفيف في المخ نتيجة الكدمة التي تعرض لها".

وتابع "حالة وليد سليمان مستقرة وغادر المستشفى صباح اليوم بعد التأكد من سلامته وعدم معاناته من أي آثار للإصابة التي تعرض لها".

وكشف أبو عبلة "يخضع وليد سليمان لاختبار طبي آخر غدا يتحدد في ضوئه موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق".

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعد الفوز على الحرس الوطني بستة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الإياب، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بينما يستكمل محمد الشناوي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الخلفية على هامش مران اليوم.

ويعاني الشناوي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية الذي ترعض له خلال مشاركته في مباراة ليبيا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2002.

وتابع أبو عبلة "يسير الشناوي بشكل جيد جدا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة".

وأوضح "اللاعب قطع شوطا طبيرا في تنفيذه والأمور تسير في تحسن مستمر".

ويستعد الأهلي لافتتاح مشواره في الدوري المصري بمواجهة الإسماعيلي مساء الأربعاء على ملعب برج العرب.