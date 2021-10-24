الأهلي يعلن: مغادرة وليد سليمان المستشفى.. والشناوي يستكمل برنامجه التأهيلي

الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 11:53

كتب : FilGoal

إصابة وليد سليمان في مباراة الأهلي والحرس الوطني

غادر وليد سليمان لاعب الأهلي المستشفى صباح اليوم الأحد وذلك بعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

وليد سليمان

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان وليد سليمان قد تعرض لإصابة في الرأس أمس السبت خلال مواجهة الأهلي لفريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي: "الفحوصات الطبية التي خضع لها وليد سليمان أثبتت إصابته بارتجاح خفيف في المخ نتيجة الكدمة التي تعرض لها".

أخبار متعلقة
طبيب الأهلي يكشف تطورات حالة وليد سليمان بطل إفريقيا إلى المجموعات.. الأهلي يستعرض أمام الحرس الوطني ويهزمه بسداسية تشكيل الأهلي - عودة أفشة وبانون لمواجهة الجيش الوطني حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا

وتابع "حالة وليد سليمان مستقرة وغادر المستشفى صباح اليوم بعد التأكد من سلامته وعدم معاناته من أي آثار للإصابة التي تعرض لها".

وكشف أبو عبلة "يخضع وليد سليمان لاختبار طبي آخر غدا يتحدد في ضوئه موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق".

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعد الفوز على الحرس الوطني بستة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الإياب، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بينما يستكمل محمد الشناوي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الخلفية على هامش مران اليوم.

ويعاني الشناوي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية الذي ترعض له خلال مشاركته في مباراة ليبيا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2002.

وتابع أبو عبلة "يسير الشناوي بشكل جيد جدا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة".

وأوضح "اللاعب قطع شوطا طبيرا في تنفيذه والأمور تسير في تحسن مستمر".

ويستعد الأهلي لافتتاح مشواره في الدوري المصري بمواجهة الإسماعيلي مساء الأربعاء على ملعب برج العرب.

الأهلي وليد سليمان محمد الشناوي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أول تعليق من وليد سليمان بعد خروجه من المستشفى 5 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
لاجازيتا: مدير يوفنتوس طلب التوقيع مع صلاح ودي بروين في 2013 والنادي رفض 29 دقيقة | أوروبا
بيكيه: لا أقبل بالجلوس بديلا.. وسأعتزل في برشلونة 43 دقيقة | أوروبا
"صلاح لم يكن جيدا في أول مران.. اعتقدنا أننا قمنا بضم شبيهه" ساعة | المحترفون
الأهلي يعلن: مغادرة وليد سليمان المستشفى.. والشناوي يستكمل برنامجه التأهيلي ساعة | الدوري المصري
انتخابات سموحة - فرج عامر يعلن رفض قضية استبعاده.. والمحكمة تعيد مجاهد ساعة | مصر
مصدر بـ كاف لـ في الجول: هذا هو الموعد المبدئي لقرعة دوري أبطال إفريقيا 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تذكرتي تفتح حجز تذاكر مباريات الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 2 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني 3 بعد غلق باب الترشح.. تعرف على كل المرشحين لانتخابات الأهلي وموعد انعقادها 4 مؤتمر كلوب: هذا الفارق بين صلاح ورونالدو.. ولن أفرك يدي كما قال سكولز