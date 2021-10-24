انتخابات سموحة - فرج عامر يعلن رفض قضية استبعاده.. والمحكمة تعيد مجاهد

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة رفض قضية استبعاده من انتخابات النادي.

كما حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة بإعادة محمد مجاهد المرشح لرئاسة النادي إلى سباق الانتخابات من جديد.

ومن المقرر أن تقام انتخابات نادي سموحة يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية: "الحمد لله تم رفض قضية استبعادي من الانتخابات".

وأضاف "الحمد لله وما النصر إلا من عند الله، لم استبعد لحظة واحدة من كشوف المرشحين وموعدنا يوم الجمعة 29 أكتوبر".

بينما حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة بإعادة محمد مجاهد إلى الانتخابات من جديد.

ويترشح محمد مجاهد لمنصب رئيس سموحة لمنافسة فرج عامر الرئيس الحالي للنادي.