مواعيد مباريات الأحد 24 أكتوبر 2021.. الكلاسيكو وقمة في إنجلترا وأخرى في إيطاليا

يوم ناري يشهد العديد من المباريات اليوم الأحد وأبرز مواجهاته بين برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني.

كما يلعب محمد صلاح مع ليفربول في مباراة نارية أمام مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي.

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الدوري الإنجليزي

تنطلق مباريات اليوم في الثالثة عصرا بمواجهتي برينتفورد أمام ليستر سيتي والمنقولة عبر بي إن سبورتس 2 بريميوم.

كما يحل توتنام ضيفا على وست هام في نفس التوقيت وتنقل عبر بين إن سبورتس 1 بريميوم.

وفي الخامسة والنصف قمة الدوري عندما يحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد وتنقل المباراة عبر بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة فريق ريال مدريد في قمة الدوري في الساعة الرابعة والربع وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يستضيف أتليتكو مدريد فريق ريال سوسيداد في تمام التاسعة وتنقل أيضا عبر بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يستضيف روما فريق نابولي في مواجهة نارية متوقعة في السادسة مساء والتي تنقل عبر موقع يوتيوب.

أما قمة الجولة فتقام في التاسعة إلا ربع عندما يستضيف إنتر فريق يوفنتوس وتنقل أيضا عبر يوتيوب.

بينما في الدوري الفرنسي يحل باريس سان جيرمان ضيفا على أولمبيك مارسيليا في التاسعة إلا ربع وتنقل المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس 1 بريميوم وبي إن سبورتس 2.

وتختتم مباريات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم.

ويستضيف الوداد المغربي فريق هارتس أوف أوك الغاني في التاسعة مساء وتنقل المباراة عبر المغربية الرياضية، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بخسارة الفريق المغربي بهدف دون رد.

كما يستضيف الترجي فريق الاتحاد الليبي في السادسة مساء وتنقل عبر التونسية الوطنية 1 وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.