أمام أعضاء برشلونة.. لابورتا يفسر سبب رحيل ميسي

الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 00:54

كتب : أحمد أباظة

بكاء ميسي

في آخر جولات الأسئلة خلال اجتماع مع أعضاء برشلونة، أجاب خوان لابورتا رئيس النادي عن سؤال 3 أعضاء بشأن رحيل ليونيل ميسي أسطورة الفريق.

وقال لابورتا: "لم يكن لدينا أي هامش للراتب، ومع نتيجة التدقيق المالي وجدنا أن الإرث الذي حصلنا عليه لم يكن جيدا".

وأضاف "لإيجاد مساحة من أجل ميسي كان علينا أن نقبل عملية مع صندوق (سي في سي) للاستثمار، هذا ما تم إبلاغنا به من رابطة الليجا. لم يكن بإمكاننا قبول هذه العملية بشكلها الحالي".

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وأوضح "لم يكن بمقدور ميسي الانتظار أكثر من ذلك وفهم أنه وقت عدم الاستمرار".

وأرسل ميسي "البوروفاكس" الشهير إلى الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو مطالبا بالرحيل قبل عام، وبناء على ذلك علق أحد الأعضاء قائلا إن هناك معتقد دائر بوجود اتفاق مع باريس سان جيرمان منذ ذلك الوقت.

وعن ذلك قال لابورتا: "المحيطون بليو أكدوا لي أنه لم يكن هناك شيء وأنا أصدقهم، فهو أراد فقط الاستمرار مع برشلونة".

واختتم "أرى أننا استمتعنا بالكثير، منذ أن كان عمره 16 عاما حتى 34. هذه اللحظة كانت ستأتي عاجلا أم آجلا، للأسف حدثت الآن، ربما قبل عامين من وقتها المتوقع".

وتم الإعلان عن رحيل ميسي في الخامس من أغسطس الماضي، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان رسميا في العاشر من الشهر نفسه.

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