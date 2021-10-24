عبد الحفيظ يكشف الموعد المبدئي لعودة الشناوي.. ومصير أجايي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن الموعد المبدئي لعودة محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق للتدريبات مرة أخرى.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الشمس: "محمد الشناوي نسبة تعافيه تخطت 50% على أمل أن يتواجد في التدريبات بداية الشهر المقبل".

وأضاف "الشناوي يسير بشكل جيد في البرنامج العلاجي ولديه رغبة وإصرار من أجل العودة بشكل سريع، ونأمل جميعا أن يتواجد معنا في التدريبات يوم 1 أو 2 نوفمبر المقبل".

وتعرض محمد الشناوي لتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم.

وعن مصير جونيور أجايي مهاجم الفريق قال: "أجايي مستعد للتفاوض مع الأهلي وفي حالة حدوث أي خلاف سنعود للحقوق وكل طرف يحصل على حقه".

وانتقل للحديث عن تأهل الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الحرس الوطني بطل النيجر.

وتحدث عبد الحفيظ قائلا: "على المستوى العالمي تحدث بعض المفاجآت في البطولات القارية خصوصا مع الأندية التي حققت اللقب مرتين متتاليتين عندما تخرج من الأدوار الأولى".

وشدد "إذا حقق الأهلي بطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي سيكتب تاريخا لم يحدث من قبل في قارة إفريقيا".

أزمة بطل النيجر

وأوضح عبد الحفيظ تفاصيل أزمة منع بطل النيجر من دخول مصر قائلا: "هناك إجراءات طبية لا تستطيع تخطيها في أي دولة في العالم، ويجب أن تخضع لمسحة طبية قبل السفر مع وجود البطاقة الصحية لكل لاعب التي تثبت تلقيه لقاحات الأمراض المختلفة وبعثة الفريق بالكامل كانت تمتلك 4 بطاقات طبية فقط".

وأشار "مسؤولي مطار القاهرة سألوا فريق الحرس الوطني أين البطاقات الصحية الخاصة بكل أفراد البعثة وقالوا إنها في الحقائب داخل الطائرة، بعدها قالوا إنهم نسوا البطاقات في النيجر، فكيف سيدخلون مصر بدون هذه البطاقات".

وتابع "لتسهيل الأمور عليهم مسؤولي المطار طلبوا من فريق الحرس الوطني أن يرسلوا البطاقات عبر الانترنت من أجل دخول مصر، وبعد عدة ساعات وبمجرد إرسال البطاقات الصحية للفريق تم حل الأزمة والسماح للفريق بدخول مصر".

وأتم تصريحاته "الأهلي ليس له علاقة من قريب أو بعيد بأزمة تأخر دخول فريق الحرس الوطني إلى مصر، لأنها أزمة خاصة بالأوراق الطبية والصحية".