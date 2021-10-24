إكرامي: تم التركيز على أخطائي بشكل كبير.. وأتشرف بالتدرب تحت يد الحضري

يرى شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز أنه قدم مستوى مميز في الموسم الماضي مع فريقه في مختلف البطولات، ورغم ذلك تم تسليط الضوء على الأخطاء التي ارتكبها فقط.

شريف إكرامي النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال إكرامي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الموسم الماضي كان هناك بعض الأخطاء لي تم تركيز الضوء عليها لكني نسيت الموسم الماضي وأحاول الاجتهاد للظهور بشكل أفضل في الموسم الجاري ومساعدة النادي في تحقيق الانتصارات سواء من داخل الملعب أو خارجه".

وأضاف "أخطاء الموسم الماضي كان يتم التركيز عليها بشكل كبير مع عدم التركيز على أدائي الجيد في مباريات أخرى".

وعن عدم انضمامه لمنتخب مصر قال "كل الاحترام لأي جهاز فني يتولى تدريب منتخب مصر وهو الوحيد صاحب القرار في اختيار اللاعبين ويجب أن ندعمهم ولا نصدر لهم أي أزمات ونحترم اختيارات الجهاز الفني ونتمنى لهم التوفيق".

وانتقل للحديث عن التدرب في المنتخب تحت يد الحضري قائلا: "أتشرف جدا بمثل هذه التجارب ولا يوجد شخص يريد النجاح في هذا المنصب أكثر من الحضري والتنافس معه في الملعب ليس له علاقة بالتدرب تحت يده وأعتقد أنه لا يفكر بطريقة شخصية لأنه يريد النجاح للمنتخب".

وشدد "أحب كرة القدم وأستمتع بخوض المباريات والتدريبات ولا أهتم بالأرقام وما سأفعله بعد نهاية مسيرتي، أركز فقط على أن أكون لاعب كرة قدم فقط من أجل مساعدة فريقي".

ثم تحدث عن المنافسة في الدوري قائلا: "المنافسة في الموسم الحالي ستكون عنيفة بشكل كبير في ظل رغبة الكثير من الفرق في الظهور بمستوى مميز، ومن يمتلك الاستمرارية لفترة أطول هو الذي سيحقق أهدافه".

وأتم تصريحاته "الأهلي والزمالك هما أكثر أندية الدوري اعتيادا على البطولات، وأي ناد آخر يريد تحقيق بطولة الدوري عليه بذل جهد مضاعف من أجل ذلك".