مورينيو: لست وغدا.. الإدارة ورثت كومة من القذارة

الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 00:05

كتب : أحمد أباظة

جوزيه مورينيو مدرب روما

أشعل جوزيه مورينيو مدرب روما المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه ضد نابولي في الدوري الإيطالي، وذلك على خلفية خسارة الفريق الكارثية أمام بودو جليمت النرويجي بستة أهداف مقابل هدف وحيد في دوري المؤتمر الأوروبي.

وهاجم مورينيو الإدارة السابقة لنادي روما بقيادة جيمس بالوتا، التي باعت النادي لاحقا لمجموعة فريدكين، كما أعلن عن تشكيل فريقه للمباراة التي ستلعب غدا.

وقال مورينيو: "نحن نمر بموسم إيجابي. الأداء أكثر إيجابية من النتائج. لدينا 15 نقطة في الدوري الإيطالي وكنا نستحق أكثر. ستكون مباراة صعبة، كون نابولي فاز بكل المباريات الثماني".

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وأضاف "نيكولو زانيولو وريك كارسدورب جاهزان للعب. سنبدأ بنفس التشكيل الذي لعب ضد يوفنتوس".

وخسر روما الجولة الماضية أمام يوفنتوس بهدف نظيف، حيث بدأ بتشكيل مكون من: روي باتريسيو – ريك كارسدورب – جيانلوكا مانشيني – روجر إيبانيز – ماتياس فينا – برايان كريستانتي – جوردان فيرتو – نيكولو زانيولو – لورنزو بيليجريني – هنريك مخيتاريان – تامي أبراهام.

وهاجم المدرب البرتغالي ضعف قائمة فريقه عقب الخسارة بسداسية أمام بودو جليمت، حيث تلقى فريقه 6 أهداف للمرة الأولى في مسيرته التدريبية التي تتجاوز ألف مباراة، حيث اعتبر أنه لا يملك سوى 13 لاعبا والبقية دون المستوى.

هذه المرة حول مورينيو دفة الهجوم إلى الإدارة السابقة برئاسة بالوتا قائلا: "هناك الكثير من الأشخاص يضحكون على ما فعلوه بروما. عائلة فريدكين وتياجو بينتو (مدير النادي) ورثا كومة من القذارة من الملاك والمدراء السابقين".

وتابع "الملاك الحاليون أنفقوا الكثير من المال لتنظيف هذه الأخطاء العديدة ومحاولة خلق الظروف الملائمة لمشروع يتطلب الوقت. هناك الكثير من الناس يضحكون الآن بجيوب ممتلئة".

وأوضح "حين يقول أحدهم أن مورينيو ليس سعيدا فهذه كذبة كبيرة. مورينيو يريد المزيد من اللاعبين؟ بالتأكيد، مثلما يريد الجميع، هو يريد اللاعبين لإجراء المداورة والحفاظ على التوازن. مورينيو يريد جميع اللاعبين على نفس المستوى؟ نعم، ولكن مورينيو ليس وغدا ويحترم عائلة فريدكين وتياجو بينتو. مورينيو يتقبل الوضع ويفهمه".

وعن مباراة السداسية قال: "نتيجة مثل التي حققناها أمام بودو جليمت تحدث مرة في العمر، ولكني الوحيد المسؤول عنها. ليس اللاعبين وليس تياجو. أنا من قرر إشراك هذا الفريق وكنت أعلم أني أخاطر بخسارة المباراة. لم أظن أنها ستكون كارثية إلى هذه الدرجة، ولكن المسؤولية تظل على عاتقي".

وأوضح "فعلت ذلك خشية الإصابات في ملعب صناعي، ولأني لا أملك اثنين من اللاعبين في كل مركز. أفضل خسارة مباراة واحدة بنتيجة 6-1 عن خسارة 6 مباريات بنتيجة 1-0. اتخذت قرار إراحة اللاعبين لأننا نملك ما يكفي من النقاط في دوري المؤتمر ولا زال التأهل بإمكاننا".

يذكر أن نابولي يحتل صدارة الدوري بنهاية الجولة الماضية بالعلامة الكاملة (24 نقطة)، بينما تقدم عليه ميلان في بداية الجولة الحالية بالفوز على بولونيا رافعا رصيده إلى 25 نقطة.

مورينيو روما بالوتا
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