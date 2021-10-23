إبراهيموفيتش يسجل في مرمى الفريقين.. بن ناصر ينقذ ميلان أمام بولونيا

تغلب ميلان على مضيفه بولونيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإيطالي.

تقدم الروسونيري في الدقيقة 16 بهدف رافاييل لياو من مرتدة أرسلها إليه النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وفي الدقيقة 20 تلقى أداما سوماورو مدافع بولونيا بطاقة حمراء بسبب تدخل عنيف، وهو القرار الذي أيدته تقنية الفيديو.

ثاني أهداف الروسونيري أتى في الدقيقة 35 بتوقيع دافيدي كالابريا بتسديدة على حدود المنطقة، لينتهي الشوط الأول بتقدم ميلان 2-0.

مع بداية الشوط الثاني أجرى ستيفانو بيولي مدرب ميلان تبديلين بنزول تيموي باكايوكو وأليكسيس سايليمايكرس بدلا من ساندرو تونالي وسامو كاستييخو.

وفي الدقيقة 49 سجل زلاتان إبراهيموفيتش ولكن ليس لصالح ميلان، حيث حول الكرة إلى مرماه عن طريق الخطأ من ركنية، ممهدا الطريق لتعادل بولونيا الذي اكتمل في الدقيقة 52 بهدف موسى بارو.

ولكن لسوء حظ أصحاب الأرض، للمرة الثانية يرتكب أحد لاعبيهم تدخلا عنيفا، هذه المرة كان روبرتو سوريانو الذي تلقى البطاقة الحمراء الثانية لفريقه في الدقيقة 58 بسبب تدخله ضد فودي بالو توريه.

ثالث تغييرات ميلان للاستفادة من مواجهة 9 لاعبين أتى في الدقيقة 60 بسحب رادي كرونيتش والدفع بالمهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو

أخيرا أتى هدف الفوز لصالح الروسونيري في الدقيقة 84 بهدف نجم الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر بتسديدة على حدود المنطقة سكنت أسفل الزاوية اليسرى، ثم صنع بن ناصر الهدف الرابع الذي سجله إبراهيموفيتش في الدقيقة 90 مكفرا عن هدفه العكسي.

بهذا الهدف بات إبراهيموفيتش رابع أكبر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الإيطالي، في عمر 40 عاما و20 يوما، وهي القائمة التي يتصدرها أليساندرو كوستاكورتا بهدفه في عمر 41 عاما و25 يوما.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 25 نقطة في صدارة الدوري بصورة مؤقتة، انتظارا لنتيجة مباراة نابولي مع روما غدا، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 12 نقطة في المركز التاسع.

ويعد هذا ثامن فوز لميلان في أول 9 جولات، وهو ما لم يحققه سوى مرة واحدة من قبل في موسم 1954-1955.