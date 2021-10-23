فودين: استمتع بدوري الجديد مع سيتي.. وهذا ما حدث مع خيسوس بعد الهدف

ظهر الإنجليزي فيل فودين لاعب مانشستر سيتي مستمتعا بدوره الجديد مع فريقه بالتواجد في مركز المهاجم الوهمي.

فودين سجل هدفين وصنع هدف في انتصار مانشستر سيتي على برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي.

وقال فيل فودين في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة: "اعتقدت منذ البداية أننا جيدين للغاية في الاستحواذ والسيطرة على المباراة. في بعض الأحيان عندما تكون متقدمًا بنتيجة 3-0 فإنك تخسر مستواك قليلا. نشعر بخيبة أمل بعض الشيء من الشوط الثاني".

وأضاف عن دوره الجديد في الفريق: "أستمتع به، يمكنني أن أسقط بعمق وأحصل على الكرة وأختار التمريرات. إنه دور جديد بالنسبة لي ويمكنني أن أقول إنني أستمتع به حقا".

وتابع "نحن في مستوى جيد، لكننا نريد فقط الاستمرار الآن في المباريات القادمة والحفاظ على هذا المستوى. في يوم آخر كان بإمكاني تسجيل ثلاثة أهداف، لكن الشيء الرئيسي هو النتيجة وأنا سعيد لأننا حصلنا عليها اليوم".

وأتم عن هدفه الثاني "كان يجب ان أخبر خيسوس بذلك فهو لم يدرك أن الكرة لمستني، في بعض الأحيان إذا كنت في المكان المناسب، تحصل على هذا القدر من الحظ. لم أخبره وقتها ولكنه علم بعد ذلك".

فوز سيتي رفع رصيده للنقطة 20 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن تشيلسي المتصدر بينما توقف رصيد برايتون عند 15 نقطة في المركز الرابع.